Sinopsis Film In the Blood, Pencarian Berdarah Suami yang Diculik

JAKARTA - Sinopsis film In the Blood akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. In the Blood adalah film thriller aksi Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh John Stockwell

Film ini dibintangi oleh Gina Carano. Plotnya berkisar pada pengantin baru berusia 26 tahun bernama Ava yang mencari suaminya setelah dia diculik saat berbulan madu di Karibia.

Rotten Tomatoes memberi ulasan film tersebut peringkat persetujuan sebesar 37% berdasarkan 41 ulasan dan peringkat rata-rata 5/10.

Sinopsis Film In the Blood

Pada tahun 2002, Ava, seorang gadis berusia 14 tahun dari Bridgeport, Connecticut, terbangun di tengah malam dan melihat ayah gembong narkobanya dibunuh oleh dua penyusup bertopeng, sebelum mengambil senapan dan menembak mati kedua penyerang tersebut. Dua belas tahun kemudian, setelah kehidupan yang sulit dan pulih dari kecanduan narkoba dan alkohol, Ava menikahi Derek Grant yang kaya di Arlington, keduanya bertemu saat menghadiri pertemuan Narcotics Anonymous.

Setelah upacara, pengantin baru itu terbang untuk berbulan madu ke pulau Karibia tempat keluarga Derek memiliki rumah musim panas. Suatu malam, pasangan itu berteman dengan seorang pemuda lokal bernama Manny yang mengundang mereka ke klub malam, di mana Ava terlibat perkelahian sengit dengan beberapa pengunjung setelah bertemu dengan penjahat lokal Big Biz.

Keesokan paginya, Manny mengundang Ava dan Derek untuk menaiki "El Viudador" ("The Widowmaker") zip-line sepanjang satu mil di hutan hujan. Sesampai di sana, Ava, yang takut ketinggian, menolak untuk turun ke garis, tapi Derek melakukannya, dan tali pengamannya putus saat turun, membuatnya jatuh ke tanah. Ava menemukannya di hutan, tidak sadarkan diri dan terluka parah, tapi masih hidup. Karena tidak bisa naik ambulans bersama suaminya, dia akhirnya sampai di rumah sakit, namun stafnya menyangkal bahwa Derek dibawa masuk. Setelah menyadari bahwa tidak ada klinik dan fasilitas medis lain di pulau itu yang menerima suaminya, Ava pergi ke polisi untuk melaporkan suaminya. hilang. Polisi membawanya ke zip-line tetapi pemiliknya menyangkal buka pada hari Derek jatuh dan menyangkal bahwa dia mengenal siapa pun yang terlibat. Ava mulai melihat sendiri.

Sementara itu, Ava menginterogasi seorang pria di zip-line, mengancamnya bahwa dia akan langsung menjatuhkannya ke hutan jika dia tidak mengakui keberadaan Derek hanya untuk ditangkap oleh polisi. Setelah melihat aksi Ava baru-baru ini melalui rekaman ponsel, Kapolres Garza memerintahkan salah satu petugasnya untuk mengirim Ava keluar pulau melalui kapal feri. Namun, saat Ava diantar ke toilet wanita, dia mematahkan tengkorak petugas dan mengambil kuncinya sebelum membebaskan dirinya. Ava melompat dari kapal feri dan berenang kembali ke pulau untuk melanjutkan pencarian suaminya.

