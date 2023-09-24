Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ritual Unik RIIZE Sebelum Naik Panggung, Ada yang Wajib Cek Sepatu!

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |22:12 WIB
Ritual Unik RIIZE Sebelum Naik Panggung, Ada yang Wajib Cek Sepatu!
Ritual unik RIIZE sebelum naik panggung, (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

SETIAP penyanyi biasanya memiliki ritual atau kebiasaan tersendiri, sebelum naik panggung dan tampil beraksi di hadapan para penggemar.

Tak terkecuali RIIZE, boy group pendatang baru besutan SM Entertainment. Baru saja usai tampil perdana di Indonesia lewat gelaran konser SMTOWN SMCU Palace Live in Jakarta di Stadion GBK, Jakarta pada Sabtu (23/9/2023), para personel RIIZE, Sungchan, Wonbin, Seunghan, Anton, Shotaro, Eunseok dan Sohee blak-blakan soal hal wajib yang mereka lakukan sebelum naik ke atas panggung.

Diawali dengan Sungchan, pria bertinggi tubuh 185 sentimeter itu mengaku bahwa toss grup bersama semua personel adalah ritual wajib untuk RIIZE.

(Sungchan RIIZE. Foto: MPI/ Aldhi Chandra) 

“Ritual toss kami melakukan itu sebelum on stage, sambil meneriakkan We RIIZE, kemarin sebelum perform di SMTown kita juga melakukan itu. Kebetulan juga pas SMTown kemarin saya sempat ngegym dulu sama Anton,” jelas Sungchan kala ditemui dalam acara RIIZE Media Day MNC, Minggu (24/9/2023), di Park Hyatt, Jakarta.

Tak berbeda jauh dengan Sungchan, Anton, Sohee dan Shotaro mengungkap mereka biasanya melakukan sesuatu untuk menaikkan adrenalin agar lebih bersemangat.

Halaman:
1 2 3
