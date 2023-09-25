RIIZE Pasang Target World Tur Usai Sukses Debut dan Cetak Banyak Prestasi

LEWAT single hits Get A Guitar dan pre-single, Memories, RIIZE, boy group terbaru dari SM Entertaiment sudah meraih kesuksesan dan sederet prestasi sejak resmi debut pada 4 September 2023.

Bersama satu lagu lainnya, Siren, RIIZE mencetak banyak prestasi, Mulai dari masuk chart Top 10 Hot Trending Songs Billboard, Billboard Hot Trending Songs charts, peringkat 7 di Worldwide iTunes yang mana tertinggi untuk grup pendatang baru di tahun ini, hingga menduduki peringkat Tops Oricon's Daily Album Chart, dan sukses menjadi Million Seller dengan menjual lebih dari satu juta kopi album di minggu pertama perilisan.

Meski bisa dibilang sudah sukses sejak debut, para personel RIIZE, Shotaro, Anton, Seunghan, Eunseok, Sungchan, Wonbin dan Sohee menuturkan tentunya mereka punya target besar ke depannya.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)

“Manggung di konser SMTown di Stadion GBK kemarin, membuat saya terpikir bagaimana ke depannya tempat semegah sebesar stadion ini bisa penuh untuk konser RIIZE sendiri,” kata Shotaro saat diwawancara dalam gelaran RIIZE Media Day MNC, di Park Hyatt, Jakarta Pusat baru-baru ini.

“Saya juga kepikiran yang sama, kalau world tour kan bisa ketemu BRIIZE di seluruh dunia dan ke depannya bisa konser di Indonesia juga,” tambah Anton.