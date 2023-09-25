Meriahkan ITA 2023, RIIZE Sukses Bikin MNC Studios Bergemuruh

JAKARTA - Boyband asal Korea Selatan, RIIZE, meramaikan acara Indonesian Television Awards (ITA) 2023. Kehadirannya berhasil membuat Studio RCTI+ MNC Studios bergemuruh.

Penampilan RIIZE memang sudah dinantikan oleh para penggemarnya di Indonesia. Itu terlihat dari antrean masuk Studio RCTI+ MNC Studios.

BACA JUGA: RIIZE Pasang Target World Tur Usai Sukses Debut dan Cetak Banyak Prestasi

Terlihat mereka membawa lamp stick berwarna merah sebagai tanda penggemar RIIZE. Bahkan, sebelum muncul ke atas panggung sorak sorai para penggemar terdengar lantai mengisi seluruh ruangan Studio RCTI+.

RIIZE sendiri digawangi oleh Eunseok, Wonbin, Anton, Sohee, Seunghan, Seungchan, dan Shotaro. Sebelumnya, mereka mengaku terhormat bisa mengisi acara ITA 2023.

"Sohee.....," teriak penggemar RIIZE sambil memamerkan foto Sohee. Itu menandakan bahwa boyband tersebut sangat dinantikan kehadirannya di Indonesia.