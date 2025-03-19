RIIZE Bakal Rilis Album Penuh Perdana pada Mei 2025

SEOUL - RIIZE dikabarkan akan merilis album penuh perdana mereka pada Mei 2025. Terkait rumor tersebut, SM Entertainment selaku agensi yang menaungi boy group itu pun merilis keterangan resmi mereka.

“Saat ini, RIIZE sedang mempersiapkan perilisan album penuh perdana mereka yang rencananya akan dilakukan pada Mei mendatang. Kami berharap, fans menantikan album tersebut,” ujar agensi tersebut dikutip dari XportsNews, pada Rabu (19/3/2025).

Sayang, tak ada detail terkait judul, konsep, dan tanggal resmi perilisan album tersebut. Namun ini akan menjadi proyek comeback RIIZE dalam 11 bulan terakhir sekaligus album penuh perdana mereka sejak debut pada September 2023.

RIIZE akan merilis album penuh perdana mereka pada Mei 2025. (Foto: Louis Vuitton)

Pada Januari silam, RIIZE merilis single Hug yang merupakan remake dari lagu populer TVXQ. Single itu dirilis SM Entertainment sebagai perayaan anniversary 30 tahun agensi bentukan Lee Soo Man tersebut.

Sementara itu, Anton cs akan terlibat dalam SMTOWN LIVE 2025 yang telah dibuka di Seoul, Korea Selatan, pada 11 dan 12 Januari 2025. Selanjutnya, RIIZE dan artis SM Entertainment lainnya akan menyambangi Mexico City, pada 9 Mei 2025.

Kemudian, mereka akan terbang ke Los Angeles di mana mereka akan menyapa SM Stan, pada 11 Mei 2025. Selanjutnya para artis SM Entertainment ini akan menggelar konser di Tokyo, Jepang, pada 9 dan 10 Agustus 2025.*

(SIS)