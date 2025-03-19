Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

RIIZE Bakal Rilis Album Penuh Perdana pada Mei 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |17:37 WIB
RIIZE Bakal Rilis Album Penuh Perdana pada Mei 2025
RIIZE Bakal Rilis Album Penuh Perdana Mei 2025. (Foto: SM Entertainment)
A
A
A

SEOUL - RIIZE dikabarkan akan merilis album penuh perdana mereka pada Mei 2025. Terkait rumor tersebut, SM Entertainment selaku agensi yang menaungi boy group itu pun merilis keterangan resmi mereka.

“Saat ini, RIIZE sedang mempersiapkan perilisan album penuh perdana mereka yang rencananya akan dilakukan pada Mei mendatang. Kami berharap, fans menantikan album tersebut,” ujar agensi tersebut dikutip dari XportsNews, pada Rabu (19/3/2025).

Sayang, tak ada detail terkait judul, konsep, dan tanggal resmi perilisan album tersebut. Namun ini akan menjadi proyek comeback RIIZE dalam 11 bulan terakhir sekaligus album penuh perdana mereka sejak debut pada September 2023.

RIIZE (Louis Vuitton)
RIIZE akan merilis album penuh perdana mereka pada Mei 2025. (Foto: Louis Vuitton)

Pada Januari silam, RIIZE merilis single Hug yang merupakan remake dari lagu populer TVXQ. Single itu dirilis SM Entertainment sebagai perayaan anniversary 30 tahun agensi bentukan Lee Soo Man tersebut.

Sementara itu, Anton cs akan terlibat dalam SMTOWN LIVE 2025 yang telah dibuka di Seoul, Korea Selatan, pada 11 dan 12 Januari 2025. Selanjutnya, RIIZE dan artis SM Entertainment lainnya akan menyambangi Mexico City, pada 9 Mei 2025.

Kemudian, mereka akan terbang ke Los Angeles di mana mereka akan menyapa SM Stan, pada 11 Mei 2025. Selanjutnya para artis SM Entertainment ini akan menggelar konser di Tokyo, Jepang, pada 9 dan 10 Agustus 2025.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/598/2889612/meriahkan-ita-2023-riize-sukses-bikin-mnc-studios-bergemuruh-LgYoMGpx3l.JPG
Meriahkan ITA 2023, RIIZE Sukses Bikin MNC Studios Bergemuruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/205/2889303/riize-pasang-target-world-tur-usai-sukses-debut-dan-cetak-banyak-prestasi-AgbMOjWzHG.jpg
RIIZE Pasang Target World Tur Usai Sukses Debut dan Cetak Banyak Prestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/205/2889217/riize-bocorkan-persiapan-tampil-di-ita-2023-malam-ini-vdl0JFde5v.jpg
RIIZE Bocorkan Persiapan Tampil di ITA 2023 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/33/2888888/ritual-unik-riize-sebelum-naik-panggung-ada-yang-wajib-cek-sepatu-kqUZMNaIyc.jpg
Ritual Unik RIIZE Sebelum Naik Panggung, Ada yang Wajib Cek Sepatu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/33/2888870/debut-di-smtown-live-jakarta-2023-riize-bahagia-dengar-nyanyian-fans-O6XHSM1q5d.jpg
Debut di SMTOWN Live Jakarta 2023, RIIZE Bahagia Dengar Nyanyian Fans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/33/3191401//sooyoung_snsd_dan_hwasa-18HK_large.jpg
Ketika Sooyoung SNSD Mengaku Iri pada Hwasa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement