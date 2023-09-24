Debut di SMTOWN Live Jakarta 2023, RIIZE Bahagia Dengar Nyanyian Fans

KONSER akbar SMTOWN SMCU Palace Live in Jakarta tahun ini baru saja usai digelar, Sabtu (23/9/2023). Selain menjadi penanda kembalinya konser SMTown setelah 11 tahun berlalu, konser kali ini jadi panggung perdana RIIZE, boygroup pendatang baru SM Entertainment untuk SMTown.

Pertama kali manggung ke Indonesia lewat SMTown, para personel RIIZE mengaku begitu bahagia melihat sambutan meriah dari para penggemar RIIZE, BRIIZE di Indonesia. Sang visual, Eunseok mengaku ia sudah merasa bahagia sejak sampai di Bandara Internasional Soekarno Hatta

“Saat sampai di airport banyak sekali fans dari Indonesia, jadi saya bahagia sekali. Saya ingat sekali mereka hadir di bandara, senyumnya luar biasa jadi kami mendapatkan vibe yang positif dari penggemar, “ ujar Eunseok dalam acara RIIZE Media Day MNC, Minggu (24/9/2023) di Park Hyatt, Jakarta Pusat.

(Foto: MPI/Aldhi Chandra)

Sementara personel lainnya, Shotaro menyebutkan RIIZE memang sudah ingin sekali tampil di Indonesia salah satunya lewat konser SMTown.