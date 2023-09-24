Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Debut di SMTOWN Live Jakarta 2023, RIIZE Bahagia Dengar Nyanyian Fans

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |21:25 WIB
Debut di SMTOWN Live Jakarta 2023, RIIZE Bahagia Dengar Nyanyian Fans
RIIZE, (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

KONSER akbar SMTOWN SMCU Palace Live in Jakarta tahun ini baru saja usai digelar, Sabtu (23/9/2023). Selain menjadi penanda kembalinya konser SMTown setelah 11 tahun berlalu, konser kali ini jadi panggung perdana RIIZE, boygroup pendatang baru SM Entertainment untuk SMTown.

Pertama kali manggung ke Indonesia lewat SMTown, para personel RIIZE mengaku begitu bahagia melihat sambutan meriah dari para penggemar RIIZE, BRIIZE di Indonesia. Sang visual, Eunseok mengaku ia sudah merasa bahagia sejak sampai di Bandara Internasional Soekarno Hatta

“Saat sampai di airport banyak sekali fans dari Indonesia, jadi saya bahagia sekali. Saya ingat sekali mereka hadir di bandara, senyumnya luar biasa jadi kami mendapatkan vibe yang positif dari penggemar, “ ujar Eunseok dalam acara RIIZE Media Day MNC, Minggu (24/9/2023) di Park Hyatt, Jakarta Pusat. 

(Foto: MPI/Aldhi Chandra) 

Sementara personel lainnya, Shotaro menyebutkan RIIZE memang sudah ingin sekali tampil di Indonesia salah satunya lewat konser SMTown.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/205/3124033/riize-81Fm_large.jpg
RIIZE Bakal Rilis Album Penuh Perdana pada Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/598/2889612/meriahkan-ita-2023-riize-sukses-bikin-mnc-studios-bergemuruh-LgYoMGpx3l.JPG
Meriahkan ITA 2023, RIIZE Sukses Bikin MNC Studios Bergemuruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/205/2889303/riize-pasang-target-world-tur-usai-sukses-debut-dan-cetak-banyak-prestasi-AgbMOjWzHG.jpg
RIIZE Pasang Target World Tur Usai Sukses Debut dan Cetak Banyak Prestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/205/2889217/riize-bocorkan-persiapan-tampil-di-ita-2023-malam-ini-vdl0JFde5v.jpg
RIIZE Bocorkan Persiapan Tampil di ITA 2023 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/33/2888888/ritual-unik-riize-sebelum-naik-panggung-ada-yang-wajib-cek-sepatu-kqUZMNaIyc.jpg
Ritual Unik RIIZE Sebelum Naik Panggung, Ada yang Wajib Cek Sepatu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705//top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement