HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penyintas Kanker, Aldi Taher Doakan Kesembuhan Vidi Aldiano

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |07:51 WIB
Penyintas Kanker, Aldi Taher Doakan Kesembuhan Vidi Aldiano
Aldi Taher doakan kesembuhan Vidi Aldiano. (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Taher ternyata mendengar kabar terbaru tentang penyanyi Vidi Aldiano. Pelantun Nuansa Bening itu tengah berjuang untuk sembuh dari kanker ginjal yang kembali menyerangnya.

"Buat bang Vidi Aldiano saya kemarin liat beritanya, beliau lagi diuji, katanya kambuh lagi ya (kankernya)" ujar Aldi Taher di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Aldi Taher yang juga sama-sama pejuang kanker, tahu betul bagaimana rasanya harus menjalani berbagai pengobatan. Mantan suami Dewi Perssik ini yakin bahwa Vidi Aldiano kuat menghadapi ujian tersebut.

"Saya ini pejuang kanker saya dikemo dua kali. beliau Vidi Aldiano insya Allah adalah orang yang kuat. Iya dia guru saya, sempet nonton film saya 4 kali," terang Aldi Taher.

Lantas, Aldi Taher mengirimkan doa untuk pelantun Nuansa Bening tersebut. Sambil membacakan Al Fatihah. Ia pun yakin jika suami Sheila Dara itu segera sehat dan bisa kembali berkarya.

Halaman:
1 2
