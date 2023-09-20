Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Kembali Bekerja Usai Umumkan Soal Kanker Ginjalnya yang Menyebar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |02:30 WIB
Vidi Aldiano Kembali Bekerja Usai Umumkan Soal Kanker Ginjalnya yang Menyebar
Vidi Aldiano kembali bekerja usai menyebut bahwa sel kankernya menyebar (Foto: Instagram/vidialdiano)
A
A
A

JAKARTA - Vidi Aldiano baru-baru ini mengumumkan bahwa sel kanker yang menyerang ginjalnya kembali aktif. Tak hanya aktif, sel kanker tersebut juga sudah menyebar ke beberapa bagian tubuhnya yang lain.

Padahal, Vidi sendiri sudah sempat menjalani pengangkatan kanker di rumah sakit Singapura. Namun, sel kanker yang sudah diangkat tersebut justru tak benar-benar mati, melainkan kembali aktif dan menyebar ke bagian lain tubuhnya.

Tak ingin membuat para penggemar khawatir, lewat Instagram Story miliknya, Vidi mengatakan bahwa kini kondisinya sudah dalam keadaan baik.

"Hi everyone, sekedar informasi aku dalam kondisi baik, makasih banyak buat semuanya yang udah doain support segala macam," ujar Vidi Aldiano di Instagram Story-nya, Rabu (20/9/2023).

Vidi Aldiano

Lebih lanjut, suami Sheila Dara itu mengatakan bahwa ia sudah kembali bekerja mempersiapkan comebacknya yang akan datang.

"Dan faktanya hari ini gua akan memulai perkembangan visual comeback gua yang mana fotoshoot untuk cover baru comeback gua," ungkap Vidi Aldiano.

"Gue udah langsung balik kerja, karena #vidicomeback2023 udah benar-benar sebentar lagi. Exited?," sambung Vidi Aldiano.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
