HOME CELEBRITY MUSIK

Diprotes jadi Line-up Saranghaeyo Indonesia, Aldi Taher: Saya Aja Gak Setuju

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |00:01 WIB
Diprotes jadi Line-up Saranghaeyo Indonesia, Aldi Taher: Saya Aja Gak Setuju
Aldi Taher jadi line up Saranghaeyo Indonesia 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Taher menjadi salah satu line-up di acara Saranghaeyo Indonesia (SHI) 2023. Namun demikian, banyak netizen yang tidak setuju dengan keputusan sang promotor.

Bukan marah, Aldi Taher juga ternyata setuju dengan netizen. Dia sendiri tidak setuju dengan terpilihnya dia menjadi line-up Saranghaeyo Indonesia (SHI) 2023.

"Saya aja enggak setuju sama diri saya (tampil di Saranghaeyo Indonesia)," seloroh Aldi Taher saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2023).

Aktor 39 tahun lantas menjelaskan rezeki itu sudah ada yang mengatur. Daripada menghujatnya, lebih baik saling support dan menebar cinta terhadap sesama manusia.

"Rezeki itu sudah Allah atur enggak akan ketuker ya. Sekarang kita musisi anak muda bersatu, kita saling support, saling cinta, saling sayang," ungkap Aldi Taher.

Tentunya, Aldi Taher juga tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan diajak tampil dalam acara cukup bergengsi bersama artis dari Korea Selatan.

"Saya juga enggak nyangka, saya juga bingung ketemu orang Korea ngapain ini," terang mantan istri Dewi Perssik tersebut.

Kendati begitu, Aldi Taher tetap bersyukur dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya. Apalagi ia mengaku juga sebagai penggemar K-pop.

"Alhamdulillah makasih ya oppa-oppa dan penggemar KPop, saya penggemar Kpop. Saya suka BTS, saya suka NCT, saya suka BLACKPINK," tutur Aldi Taher.

