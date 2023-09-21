Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Gunawan Tak Takut Bersaing dengan Penyanyi Pendatang Baru

Chindy Aprilia , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |01:02 WIB
Gunawan Tak Takut Bersaing dengan Penyanyi Pendatang Baru
Gunawan rilis Bintang Tertutup Awan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi dangdut Gunawan, setelah sukses dengan ketiga singlenya. Kini penyanyi muda berbakat itu kembali melebarkan sayapnya dengan merilis single bertajuk ‘Bintang Tertutup Awan’.

Lagu yang mengusung kisah sad boy, Gunawan akui merupakan ungkapan isi hatinya. Usut punya usut, setelah ramai diperbincangkan para penggemarnya, ternyata Gunawan sedih karena harus LDR dengan teman dari Turki saat berkompetisi.

Gunawan Tak Takut Bersaing dengan Penyanyi Pendatang Baru

Selain itu, karakter suara Gunawan yang khas dengan “deep voice” menyanyikan cengkok dangdut klasik, tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk Gunawan dapat membawakan lagu ‘Bintang Tertutup Awan’.

Namun dibalik rilisnya single keempat, Gunawan mengatakan semakin banyaknya penyanyi dangdut yang bermunculan di era sekarang, membuat dirinya sama sekali tidak merasa minder untuk terus berkarya.

“Sebenarnya gak juga sih, karena sekarang itu yang bertahan adalah yang konsisten dan yang punya karakter. Jadi tidak perlu takut, rezeki itu udah ada yang ngatur masing-masing, tinggal bagaimana kita mengolahnya,” ucap Gunawan kepada MNC Portal, di Gedung Sindo, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Halaman:
1 2
