Gunawan Rilis Single Terbaru Bertajuk Bintang Tertutup Awan

JAKARTA – Seusai bersaing dalam ajang Dangdut Academy Asia musim ke enam, tidak menunggu lama Gunawan kembali merilis single terbarunya bertajuk Bintang Tertutup Awan. Sebuah single keempat yang ia keluarkan menceritakan tentang kesedihan seorang laki-laki dalam menjalin hubungannya.

Menurutnya dalam single keempatnya itu yang sangat related dengan hubungan percintaan anak muda saat ini, yang terkadang mengalami perubahan sikap secara tiba-tiba pada pasangannya. Sehingga membuatnya sedih, dan bingung tanpa arah.

“Lagunya tentang sad boy, ini sangat mewakili dimana remaja-remaja atau orang yang memiliki kisah percintaan di zaman sekarang, karena menjalin hubungan tapi di suatu saat tiba-tiba sikap pasangannya berubah terus dia sedih, terus dia berubahnya itu gak tau sebabnya kenapa jadi masih bingung gitu terus merana akhirnya seperti itu,” kata Gunawan kepada MNC Portal, di Gedung Sindo, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Selain itu pada proses penggarapan lagu, Gunawan menuturkan dirinya tidak turut serta dalam penulisan lirik lagu, sehingga tidak merasakan kesulitan dalam bagian tersebut. Hanya saja dalam proses rekaman ia mengatakan rasa kesulitan itu memang ada.

