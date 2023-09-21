Gunawan Hadirkan Konsep yang Berbeda di Video Klip Bintang Tertutup Awan

JAKARTA – Pedangdut muda Gunawan Muharjan kembali mewarnai belantika musik Tanah Air dengan single terbarunya yang keempat bertajuk ‘Bintang Tertutup Awan’.

Lagu karya Dicky Martin dengan lirik begitu pedih, dibalut musik bergenre Dangdut Klasik oleh Ricky Flo, berhasil membuat Gunawan jatuh cinta dengan lagu ini.

“Dari dulu aku pengen punya single yang nuansanya tuh dangdut klasik, ditambah lagi liriknya yang menggambarkan sosok pria yang merana karena cinta, jadi keseluruhan lagu terasa mengena di hati,” kata Gunawan kepada MNC Portal, di Gedung Sindo, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Menurutnya dengan karakter suara yang khas dimilikinya, Gunawan merasa tertantang untuk menyanyikan lagu ‘Bintang Tertutup Awan’, dengan latihan yang rutin serta tidak mau melewatkan kesempatan yang ada, Gunawan membuktikan kalau dirinya juga mampu untuk keluar dari zona nyamannya.

Tidak sampai disitu, pada proses syuting music video, Gunawan juga berkeinginan untuk mengendarai motor besar Harley Davidson.

“Iya motor Harley itu sebagian dari pemanis dalam music video, karena Gunawan pengen banget punya single yang naik motor besar, jadi Gunawan diskusiin sama tim agar keinginan Gunawan ini terealisasikan naik moge (motor gede),” tutur Gunawan.