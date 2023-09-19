Rian Ibram Bersyukur Dengar Kabar Dewi Perssik Putus dengan Kekasih Pilot

JAKARTA - Hubungan antara Dewi Perssik dan Rully belakangan dikabarkan telah kandas. Akan tetapi, kabar tersebut langsung ditepis oleh pelantun Mimpi Manis tersebut.

Kepada awak media, Depe mengaku bahwa hubungannya dengan Rully itu masih baik-baik saja. Akan tetapi rekan-rekannya justru tidak membenarkan pengakuan sang biduan.

Menariknya, Rian Ibram yang sempat dikabarkan dekat dengan Depe sangat bersyukur mendengar kabar putusnya wanita tersebut dari sang pilot.

"Ada yang putus Alhamdulillah,” kata Rian Ibram di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Senada dengan Rian, Caren Delano juga menyebut hubungan Dewi Perssik dan pilot yang disebut memiliki gaji Rp200 juta itu sudah berakhir.

“Saya sebagai temannya Dewi Perssik cuma mau bilang kalau dia memang menyelesaikan hubungannya yang kemarin ini karena dia nggak tahu lah,” timpal Caren Delano.

Para host program acara Pagi-pagi Ambyar ini menegaskan bahwa kabar putus Depe dengan Rully bukan isapan jempol belaka.

"Siapa bilang gosip orang fakta yeee," celetuk Rian Ibram.

Melihat rekan-rekan tampak meledeknya, 37 tahun itu mencoba meluruskan. Dewi Perssik berseloroh bahwa reaksi senang Rian Ibram dikarenakan sang presenter memendam rasa cinta untuknya.