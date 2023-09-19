Gara-Gara Rian Ibram, Dewi Perssik Sempat Diblokir Oleh Kekasih

JAKARTA - Dewi Perssik mengaku nomor teleponnya pernah diblokir oleh sang kekasih Rully. Hal itu disebabkan adanya kesalahpahaman antara Rully dan Rian Ibram, rekan host Dewi Perssik di program Pagi-pagi Ambyar.

Sebelum Dewi Perssik punya kekasih, ia juga pernah dikabarkan berpacaran dengan Rian Ibram. Namun hal itu tidak benar, hubungan Dewi Perssik dan Rian Ibram hanya sebatas teman saja.

"Kalau Mas Rully sama Mas Rian iya (hubungannya memang kurang baik). Mungkin Mas Rian sedang bercanda, Mas Rully mungkin baper (bawa perasaan),” ujar Dewi Perssik di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (19/9/2023).

Kala itu, Rully yang berprofesi sebagai pilot menelpon Dewi Perssik. Kemudian telepon itu diangkat oleh Rian Ibram dan ia mengatakan dia membutuhkan Dewi Perssik.

“Mas Rian telepon diangkat sama Mas Rully. Mas Rian ngomongnya, 'gue butuh DP gini gini,'''cerita Dewi Perssik.

Oleh karena itulah, Rully merasa tak terima hingga akhirnya memblokir nomor telepon penyanyi bernama asli Dewi Murya Agung tersebut.

“Mas Rully ngambek akhirnya aku berantem sama dia di depan. Kayak Mas Rully ngerasa kok lebih belain teman-teman kamu. Habis itu dia kesel diblok (nomor Dewi Perssik) gitu doang,” terang Dewi Perssik.

"Tapi udah baikan, gak ada masalah apa-apa, itu doang," tambahnya.