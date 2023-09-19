Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

NOAH Vakum, Begini Penjelasan Pihak Label

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |22:01 WIB
NOAH Vakum, Begini Penjelasan Pihak Label
Noah Band vakum (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - NOAH datang dengan kabar mengejutkan. Grup band asal Bandung yang telah berkecimpung di belantika musik tanah air selama 11 tahun itu mendadak mengumumkan akan hiatus alias vakum.

Bahkan, jika dihitung sejak masih bernama Peterpan, Ariel cs telah berkarya lebih dari 20 tahun lamanya. Sontak saja informasi ini menghebohkan para penggemarnya.

Ariel sang vokalis telah menyampaikan informasi tersebut saat NOAH manggung di The Great Journey of NOAH. Konser ini berlangsung pada Sabtu (16/9/2023) di Eldorado Dome, Lembang, Bandung.

BACA JUGA:

Ariel Umumkan NOAH Bakal Hiatus: Kami Mau Istirahat Panjang 

NOAH Vakum, Begini Penjelasan Pihak Label

Saat berada di atas panggung, Ariel menyebut jika konser kala itu menjadi konser terakhirnya untuk menyapa para fans bersama para personel NOAH di Bandung.

"Oke teman-teman, kita punya satu berita. Kayaknya ini konser terakhir kita yang bisa rame-rame di Bandung,” ujar Ariel.

Pihak label yang menaungi NOAH, Musica Studios turut angkat bicara mengenai kabar tersebut. Media Promotion Musica Studios, Gangsar Prawiramulia membenarkan informasi bahwa NOAH bakal hiatus untuk sementara waktu.

“Iya,” ungkap Gangsar Prawiramulia saat dihubungi awak media pada Senin (19/9/2023).

Ia juga membenarkan jika Ariel cs resmi memutuskan untuk vakum sejak penampilan mereka di The Great Journey of NOAH di Eldorado Dome yang sekaligus menjadi momentum perayaan ulang tahun Ariel.

Meski demikian, NOAH tak langsung meninggalkan segala aktivitasnya. Mereka tetap akan manggung di berbagai konser sampai bulan Desember 2023.

Nantinya Ariel cs dijadwalkan manggung di PestaPora pada akhir September serta menutup rangkaian The Great Journey of NOAH di Jakarta pada Desember 2023 mendatang.

“Dari kemarin. Konser kemarin itu, yang ulang tahun. Itu announcement nya, tapi sebenarnya lebih ke jadwal-jadwal yang masuk sampai Desember sih masih kita kerjain. Konser dan event yang sudah ada, yang sebelumnya tetap dijalankan,” sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/205/2949273/noah-resmi-hiatus-sampai-jumpa-lain-waktu-jndELw5wQ7.jpg
NOAH Resmi Hiatus : Sampai Jumpa Lain Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932042/nonton-konser-noah-iriana-jokowi-ikut-lambaikan-tangan-dan-bergoyang-bersama-p5YwHvLRWC.jpg
Nonton Konser NOAH, Iriana Jokowi Ikut Lambaikan Tangan dan Bergoyang Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932039/tutup-konser-lewat-lagu-khayalan-tingkat-tinggi-noah-sampai-bertemu-2-3-tahun-lagi-kJBmA2Jds1.jpg
Tutup Konser Lewat Lagu Khayalan Tingkat Tinggi, NOAH: Sampai Bertemu 2-3 Tahun Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932034/noah-tampilkan-aksi-panggung-yang-wah-sebelum-hiatus-ariel-terbang-di-atap-stadium-9TolZZ4SBu.jpg
NOAH Tampilkan Aksi Panggung yang Wah Sebelum Hiatus, Ariel Terbang di Atap Stadium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/205/2932031/ariel-noah-beri-kejutan-manis-untuk-salah-satu-penonton-konser-yang-beruntung-VAy2lOEMdn.jpg
Ariel NOAH Beri Kejutan Manis untuk Salah Satu Penonton Konser yang Beruntung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/205/2915885/noah-akan-gelar-konser-terakhir-sebelum-hiatus-pada-3-desember-2023-QuCuhJC2Ep.jpg
NOAH akan Gelar Konser Terakhir Sebelum Hiatus Pada 3 Desember 2023
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement