HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tayang Besok, Temen Ngekost Ajak Masyarakat Nonton Bareng

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |15:38 WIB
Tayang Besok, <i>Temen Ngekost</i> Ajak Masyarakat Nonton Bareng
Temen Ngekost gelar exclusive screening bareng masyarakat jelang penayangannya, pada 8 September 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ bersiap merilis original series terbarunya, Temen Ngekost, pada 8 September mendatang. Jelang perilisannya, platform tersebut menggelar exclusive screening WestWew Coffee, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 6 September silam.

Dalam acara tersebut, Vision+ mengajak masyarakat untuk menonton episode 1 dan 2 Temen Ngekost secara eksklusif. Acara tersebut diramaikan para aktor dan tim produksi, dari Amel Carla, Arya Mohan, Valeria Stahl, Ence Bagus, dan Yusuf Jacka.

Serial ini bertutur tentang sebuah rumah kost di kawasan Jakarta Selatan yang dihuni orang-orang dari berbagai kalangan. Secara keseluruhan, serial ini akan menampilkan suka duka keseharian para penghuni kostan tersebut.

Original series Vision+ Temen Ngekost diperankan sederet aktor ternama Tanah Air, seperti Abun Sungkar, Amel Carla, Arya Mohan, Bobby Samuel, Valeria Stahl, Ruth Marini, Ebel Cobra, Rahmet Ababil, Prilly Latuconsina, Umay Shahab, Zoul Pandjoul, Felitsa Andreca, Ence Bagus, Megi Irawan, hingga Aldi Taher. 

