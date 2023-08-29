Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jang Ki Yong dan Chun Woo Hee Adu Akting dalam Although I Am Not A Hero

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |06:05 WIB
Jang Ki Yong dan Chun Woo Hee Adu Akting dalam Although I Am Not A Hero
Jang Ki Yong adu akting dengan Chun Woo Hee dalam Although I Am Not A Hero. (Foto: Laura Mercier/Marie Claire)
A
A
A

SEOUL - Jang Ki Yong bersiap untuk kembali ke layar kaca setelah menyelesaikan tugas wajib militer (wamil) pada 22 Februari silam. Dia akan beradu akting dengan aktris Chun Woo Hee dalam drama Although I Am Not A Hero.

Drama yang akan tayang di JTBC itu berkisah tentang keluarga yang kehilangan kekuatan supranatural mereka. Drama itu akan diarahkan oleh Cho Hyun Tak dan skenarionya ditulis oleh Joo Hwa Mi. 

Mengutip Soompi, Rabu (30/8/2023), Jang Ki Yong akan berperan sebagai Bok Gwi Joo, seorang pria yang memiliki kekuatan supranatural yang memungkinkan dirinya kembali ke masa lalu hanya saat dia bahagia. 

Hingga suatu hari, dia kehilangan kemampuan itu karena mengalami depresi dan insomnia. Namun ketidakbahagiaan yang dirasakannya perlahan berubah ketika seorang perempuan bernama Do Da Hae (Chun Woo Hee) muncul di hadapannya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/206/3188987/can_this_love_be_translated-gnfq_large.jpg
Drama Baru Kim Seon Ho dan Go Youn Jung Tayang 16 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/206/3188682/moon_ga_young_dan_lee_min_ho-mZQ0_large.jpg
Lee Min Ho dan Moon Ga Young Digaet Bintangi Drama Scent of the Night
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/206/3188249/gong_hyo_jin-1sKl_large.jpg
Gong Hyo Jin Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama A Bona Fide Killer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/206/3188193/drama_liar-jLy6_large.jpg
Fix, Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Reuni dalam Drama Liar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/206/3187926/han_hyo_joo-NyVW_large.jpg
Setelah 5 Tahun, Han Hyo Joo Comeback Main Drama TV Lewat Your Ground
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/206/3187412/park_hae_jin-YtG5_large.jpg
Kim Jun Han Mundur, Park Hae Jin Pertimbangkan Gabung Good Partner 2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement