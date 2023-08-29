Jang Ki Yong dan Chun Woo Hee Adu Akting dalam Although I Am Not A Hero

SEOUL - Jang Ki Yong bersiap untuk kembali ke layar kaca setelah menyelesaikan tugas wajib militer (wamil) pada 22 Februari silam. Dia akan beradu akting dengan aktris Chun Woo Hee dalam drama Although I Am Not A Hero.

Drama yang akan tayang di JTBC itu berkisah tentang keluarga yang kehilangan kekuatan supranatural mereka. Drama itu akan diarahkan oleh Cho Hyun Tak dan skenarionya ditulis oleh Joo Hwa Mi.

Mengutip Soompi, Rabu (30/8/2023), Jang Ki Yong akan berperan sebagai Bok Gwi Joo, seorang pria yang memiliki kekuatan supranatural yang memungkinkan dirinya kembali ke masa lalu hanya saat dia bahagia.

Hingga suatu hari, dia kehilangan kemampuan itu karena mengalami depresi dan insomnia. Namun ketidakbahagiaan yang dirasakannya perlahan berubah ketika seorang perempuan bernama Do Da Hae (Chun Woo Hee) muncul di hadapannya.