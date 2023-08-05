Film Catatan Si Boy Gandeng Slank dan Andi Rianto, Remake Original Soundtrack Legendaris

JAKARTA - Catatan Si Boy tak hanya melambungkan film saja, bahkan lagu soundtracknya pun ikut menggema di eranya. Di era sekarang ini, Slank didapuk untuk mengisi soundtrack film tersebut dengan aransemen terbaru dari Andi Rianto.

Soundtrack memang menjadi bagian penting dalam sebuah film. Pasalnya, perannya bisa menghidupkan suasana dalam setiap adegan demi adegan yang akan disuguhkan kepada penonton. Sehingga, soundtrack menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sebuah film.

Salah satu film legendaris yang turut mempopulerkan soundtracknya adalah Catatan Si Boy yang pertama dirilis pada tahun 1987.

Selain tentunya melambungkan nama beberapa pemainnya yang menjadi bintang utama dengan karakter ikonik seperti Onky Alexander (Boy), Meriam Bellina (Vera), Ayu Azhari (Nuke) hingga Didi Petet (Emon).

Catatan Si Boy turut menjadikan soundtrack dengan judul yang sama begitu hits melalui Ikang Fawzi. Kini, Catatan Si Boy hadir kembali dengan memperkenalkan ansambel cast aktor dan aktris muda berbakat, yakni Angga Yunanda (Boy), Syifa Hadju (Nuke) dan Alyssa Daguise (Vera).

Catatan Si Boy seolah ingin mengulang kesuksesan yang sama dengan merilis kembali dua soundtrack ikonik Catatan Si Boy, yakni "Catatan Si Boy" dan "Emosi Jiwa" yang diciptakan pencipta musik legendaris, Harry Sabar.

Lagu 'Catatan Si Boy' versi terbaru dibawakan oleh Slank. Sementara lagu 'Emosi Jiwa' dibawakan secara duet oleh Prinsa Mandagie dan Fabio Asher melalui aransemen dari tangan dingin komposer Andi Rianto.

Bimbim Slank mengaku jika lagu Catatan Si Boy sudah akrab di telinga penikmat musik Tanah Air. Tugas Slank hanya meneruskan agar semakin populer di semua kalangan.

"Lagunya bagus dan dulu ngetop banget, berarti PR kita adalah harus membuat bagus dan harus bikin ngetop juga. Tapi, memang dasarnya lagunya sudah bagus mau siapapun yang aransemen akan bagus," ujar Bimbim di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).

Musisi sekaliber Slank dibuat grogi untuk membawakan lagu Catatan Si Boy lantaran versi Ikang Fawzi yang begitu populer di eranya.

"Agak deg-degan karena era itu Ikang Fawzi ngetop banget lagunya, berarti Slank harus lebih ngetop lagi," ujarnya.