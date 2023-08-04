Merakyat Banget, Duta Sheila on 7 Lomba Agustusan Main Voli Bareng Warga

JAKARTA - Duta Sheila On 7 dikenal sosok yang sederhana sekalipun punya nama besar. Seperti aksinya baru-baru ini yang kedapatan bermain voli bersama warga untuk perlombaan 17 Agustus.

Hal ini diketahui lewat unggahan @undercover.id, Duta mengenakan jersey yang sama dengan rekan setimnya, berwarna hijau dengan lengan hitam. Ia tampak bersiap memasuki lapangan.

Video yang berdurasi pendek itu tak banyak memperlihatkan saat Duta unjuk gigi bermain voli. Hanya terlihat momen saat Duta duduk dipinggir lapangan menunggu giliran pergantian pemain dan saat dirinya akhirnya masuk ke lapangan dan melakukan serve.

Akun tersebut menuliskan keterangan yang menyiratkan rasa kekaguman lantaran seorang selebriti seperti Duta ikut berkumpul bersama warga setempat.

"Duta aja ikut berkumpul, masa kamu ngga,"bunyi keterangan video yang diunggah @undercover.id, Jumat (4/8/2023).