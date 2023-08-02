Punya Ciri Khas dalam Mereview Makanan, Abyan Calief Sukses Gaet 2 Juta Subscriber

JAKARTA - YouTube Shorts merupakan platform baru untuk mengunggah video pendek yang sedang naik daun saat ini. Banyak content creator, termasuk Abyan Calief, menggunakan platform ini sebagai media untuk menampilkan konten video pendek.

Content creator asal Medan, Sumatera Utara ini fokus memproduksi aneka konten kuliner, dari street food hingga restoran mewah. Pembawaannya dalam mereview makanan berhasil memikat ribuan viewers dalam waktu singkat.

Salah satu ciri khas Abyan Calief adalah memberikan “birlove” alias bibir berbentuk hati ketika dia sangat menyukai makanan yang tengah dicicipinya. Tak hanya soal kuliner, dia juga membuat konten drama pendek yang menggabungkan unsur kuliner dan komedi.

Kini, channel YouTube Abyan telah mengoleksi 2 juta subscribers. Berkat prestasi dan pencapaiannya, dia diundang sebagai pembicara dalam #NgeShortsBareng di Medan dan membagikan pengalamannya membuat konten YouTube.