Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jo Yeo Jeong dan Jung Sung Il Adu Akting dalam Film Thriller Interview

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |07:30 WIB
Jo Yeo Jeong dan Jung Sung Il Adu Akting dalam Film Thriller <i>Interview</i>
Jo Yeo Jeong dan Jung Sung Il adu akting dalam film Interview. (Foto: DAZED/ARENA)
A
A
A

SEOUL - Aktris Jo Yeo Jeong bersiap kembali ke layar lebar setelah sukses besar film Parasite, pada 2019. Dia akan beradu akting dengan aktor The Glory, Jung Sung Il, dalam film Interview.

Jo Yeo Jeong berperan dalam film thriller Interview. (Foto: DAZED)

Kabar keterlibatan kedua aktor tersebut dikonfirmasi oleh produser drama tersebut, pada 14 Juli 2023. Mengusung genre thriller, drama itu bercerita tentang reporter yang ingin mewawancarai seorang pembunuh berantai.

Mengutip Allkpop, Sabtu (15/7/2023), Jo Yeo Jeong berperan sebagai Sun Joo, reporter senior dalam dunia jurnalistik. Sementara Jung Sung Il menghidupkan karakter Young Hoon, pembunuh berantai yang sudah menghilangkan nyawa 11 orang.

Jung Sung Il bintangi film thriller Interview. (Foto: ARENA)

Jo Yeo Jeong dan Jung Sung Il akan memulai syuting film Interview, pada 17 Juli mendatang. Sejauh ini, belum ada keterangan kapan film tersebut akan dirilis di bioskop.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163604/my_daughter_is_a_zombie-xyYe_large.jpg
Dulang 4,3 Juta Penonton, My Daughter is A Zombie Jadi Film Terlaris Korea di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/206/3162691/park_bo_gum_dan_kim_nam_gil-YjTh_large.jpg
Kim Nam Gil dan Park Bo Gum Digaet Bintangi Film Sageuk Karya Sutradara A Taxi Driver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/33/3160780/jo_in_sung_jeon_do_yeon-9I7p_large.jpg
Jeon Do Yeon dan Jo In Sung Adu Akting dalam Film Possible Love
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/206/3159832/han_so_hee_dan_choi_min_sik-ySBM_large.jpg
Han So Hee dan Choi Min Sik Mulai Syuting Film The Intern Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/206/3106475/film_secret_untold_melody-tqrJ_large.jpg
Film Romantis DO EXO dan Won Jin Ah Tayang Akhir Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/206/3090262/film_hot_jeon_do_yeon-1xvF_large.jpg
3 Film Hot Jeon Do Yeon, Nomor 2 Dilarang Tayang di Indonesia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement