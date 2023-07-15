Jo Yeo Jeong dan Jung Sung Il Adu Akting dalam Film Thriller Interview

SEOUL - Aktris Jo Yeo Jeong bersiap kembali ke layar lebar setelah sukses besar film Parasite, pada 2019. Dia akan beradu akting dengan aktor The Glory, Jung Sung Il, dalam film Interview.

BACA JUGA: Park Bo Gum Jadi Polisi dalam Drama Good Boy

Kabar keterlibatan kedua aktor tersebut dikonfirmasi oleh produser drama tersebut, pada 14 Juli 2023. Mengusung genre thriller, drama itu bercerita tentang reporter yang ingin mewawancarai seorang pembunuh berantai.

Mengutip Allkpop, Sabtu (15/7/2023), Jo Yeo Jeong berperan sebagai Sun Joo, reporter senior dalam dunia jurnalistik. Sementara Jung Sung Il menghidupkan karakter Young Hoon, pembunuh berantai yang sudah menghilangkan nyawa 11 orang.

Jo Yeo Jeong dan Jung Sung Il akan memulai syuting film Interview, pada 17 Juli mendatang. Sejauh ini, belum ada keterangan kapan film tersebut akan dirilis di bioskop.*

(SIS)