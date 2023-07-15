Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Park Bo Gum Jadi Polisi dalam Drama Good Boy

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |01:30 WIB
Park Bo Gum Jadi Polisi dalam Drama <i>Good Boy</i>
Park Bo Gum digaet bintangi drama Good Boy. (Foto: Esquire)
A
A
A

SEOUL - Park Bo Gum berpotensi comeback ke layar kaca lewat drama Good Boy. Kabar tersebut dibocorkan sumber anonim dari tim produksi drama itu, pada 14 Juli 2023.

Mengutip Allkpop, Sabtu (15/7/2023), drama itu berkisah tentang Yoon Dong Joo seorang atlet tinju yang harus pensiun dini karena mengalami insiden tak terduga. Kondisi itu sempat membuatnya depresi hingga nyaris bunuh diri.

Tak hanya itu, Yoon Dong Joo juga harus menerima kenyataan bahwa dana pensiunnya terus dipotong. Kondisi tersebut, membuat dia khawatir dengan masa depannya.

Untuk bertahan hidup, Yoon Dong Joo kemudian bergabung dengan pasukan khusus kepolisian bernama ‘Avengers Olimpiade’. Dengan keahlian dalam bidang olahraga, mereka dilatih untuk menghadapi para penjahat.

Kabar Park Bo Gum akan membintangi drama Good Boy disambut hangat oleh warganet. “Apa ini akan menjadi karya terbaru Park Bo Gum? Bolehkah aku sedikit antusias?” ujar seorang warganet.

Park Bo Gum digaet bintangi drama Good Boy. (Foto: VOGUE)

Lainnya mengatakan, “Park Bo Gum sudah bekerja dengan sangat keras. Sutradara dan penulis skenario film ini juga kolaborasi yang mantap. Aku rasa, drama ini pasti akan seru banget kalau sudah tayang.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143310/fan_meeting_park_bo_gum-5KXC_large.jpg
Park Bo Gum Bakal Sapa Fans Indonesia Lewat Fan Meeting Be With You Akhir Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/206/3137863/park_bo_gum-BeZh_large.jpg
Park Bo Gum Digaet Bintangi Drama Baru Penulis Skenario Boys Over Flowers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/206/3124918/park_bo_gum-0Zpm_large.jpg
Park Bo Gum Digaet Bintangi Film Laga Sejarah The Sword
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/24/33/2818998/momen-reunian-v-bts-lisa-blackpink-dan-park-bo-gum-di-prancis-7OWJ1wrEk0.jpg
Momen Reunian V BTS, Lisa BLACKPINK, dan Park Bo Gum di Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/31/33/2756196/park-bo-gum-disebut-bakal-berkarier-sebagai-penyanyi-begini-jawaban-theblacklabel-ZM0Veh5dkl.jpg
Park Bo Gum Disebut Bakal Berkarier sebagai Penyanyi, Begini Jawaban THEBLACKLABEL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/30/33/2755445/park-bo-gum-resmi-gabung-theblacklabel-UEsZb0kFaH.jpg
Park Bo Gum Resmi Gabung THEBLACKLABEL
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement