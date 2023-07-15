Park Bo Gum Jadi Polisi dalam Drama Good Boy

SEOUL - Park Bo Gum berpotensi comeback ke layar kaca lewat drama Good Boy. Kabar tersebut dibocorkan sumber anonim dari tim produksi drama itu, pada 14 Juli 2023.

Mengutip Allkpop, Sabtu (15/7/2023), drama itu berkisah tentang Yoon Dong Joo seorang atlet tinju yang harus pensiun dini karena mengalami insiden tak terduga. Kondisi itu sempat membuatnya depresi hingga nyaris bunuh diri.

Tak hanya itu, Yoon Dong Joo juga harus menerima kenyataan bahwa dana pensiunnya terus dipotong. Kondisi tersebut, membuat dia khawatir dengan masa depannya.

Untuk bertahan hidup, Yoon Dong Joo kemudian bergabung dengan pasukan khusus kepolisian bernama ‘Avengers Olimpiade’. Dengan keahlian dalam bidang olahraga, mereka dilatih untuk menghadapi para penjahat.

Kabar Park Bo Gum akan membintangi drama Good Boy disambut hangat oleh warganet. “Apa ini akan menjadi karya terbaru Park Bo Gum? Bolehkah aku sedikit antusias?” ujar seorang warganet.

Lainnya mengatakan, “Park Bo Gum sudah bekerja dengan sangat keras. Sutradara dan penulis skenario film ini juga kolaborasi yang mantap. Aku rasa, drama ini pasti akan seru banget kalau sudah tayang.*

(SIS)