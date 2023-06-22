Puluhan Top Kreator Indonesia Siap Meriahkan Penutupan #NgeShortsBareng di Bali

JAKARTA - #NgeShortsBareng yang diselenggarakan StarHits bersama YouTube Indonesia kini sudah hampir selesai usai diawali sejak September 2022.

Bandung menjadi kota pertama, kemudian dilanjutkan ke kota lainnya yaitu Palembang, Jakarta, Medan, Balikpapan, Makassar, Yogyakarta, Malang. Rencananya, Bali akan menjadi tempat terakhir pada 2 Juli mendatang.

Pulau Dewata sekaligus menjadi puncak penutupan acara #NgeShortsBareng yang menjanjikan kemeriahan lewat hadirnya puluhan top kreator dari seluruh Indonesia.

Antara lain adalah Dimsthemeatguy, Erika Ricardo, Jerhemy Owen, Sonia Basil, Ibnu Wardani, itsmeissie, Willie Salim, Ivana Meylanda, Sarah Viloid, Nandang Rauf, Medy Renaldy, Frost Diamond, Irfan Ghafur, Klara Tania, Mumuk & Eno, Cheryl Antoinette, dan masih banyak lainnya.

Melalui event ini, para top kreator yang telah sukses mendapatkan ribuan bahkan jutaan subscribers akan membagikan rahasia serta tips & trick dalam mengembangkan YouTube Channel masing-masing kepada para peserta yang hadir di sesi FGD dengan 5 tema yang berbeda, antara lain: