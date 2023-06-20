Tonton Iiihhh Serrreemm Episode 4 di Vision+, Ceritakan Kisah Hantu Air

JAKARTA – Serial terbaru Vision+ yang berjudul Iiihhh Serrreemm telah hadir dengan episode terbaru yang tayang setiap minggunya. Serial bergenre horor dan komedi ini bisa disaksikan melalui link ini.

Iiihhh Serrreemm disutradarai Harry Dagoe, serta diperankan oleh berbagai aktor dan aktris cilik berbakat seperti Alleyra Fakhira sebagai Calista, Yassien Omar sebagai Bintang, Yusuf Özkan sebagai Kelvin, dan masih banyak lagi.

Dalam episode keempatnya yang berjudul Hantu Air, Bintang, Calista, dan Kelvin mengikuti sebuah kursus renang sebagai persiapan untuk lomba renang. Sayangnya, hal tak menyenangkan terjadi di tempat mereka berlatih.

Di kaca-kaca area kolam renang mereka, terdapat tulisan dengan nada-nada mengancam yang menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Kejadian misterius lain kian terjadi, seperti shower kamar mandi yang mendadak mati ketika Kelvin sedang menggunakannya.

Ternyata, itu semua adalah teror dari Hantu Air yang menghuni kolam renang tempat mereka berlatih. Ketika malam datang, sebuah kepala muncul dari dalam kolam, dengan sorot mata kosong dan mulut sobek yang membuat siapapun ketakutan.