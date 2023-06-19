Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pemain Iiihhh Serrreemm Ungkap Scene Favorit, Bikin Kulit jadi Belang

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |13:24 WIB
Pemain <i>Iiihhh Serrreemm</i> Ungkap Scene Favorit, Bikin Kulit jadi Belang
Yassien Omar, Alleyra Fakhira, dan Yusuf Ozkan. (Foto: MPI)
JAKARTA - Vision+ Original Series berjudul Iiihhh Serrreemm sudah memasuki beberapa episode. Selama para pemain utama yakni Yassien Omar, Alleyra Fakhira, dan Yusuf Özkan, menjalani proses syuting, ketiganya sepakat ada satu scene yang paling jadi favorit.

Ketika ditanya hal ini, jawaban mereka ternyata sangat kompak. Baik Alleyra, Yassien, maupun Özkan sama-sama senang ketika ada scene yang melibatkan kolam renang.

"Kolam renang di episode empat," kata Yassien, Özkan, dan Alleyra, di SDN Menteng 01, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023).

Selayaknya anak-anak, alasan mereka pun sudah bisa ditebak. Yassien Omar dan dua temannya sangat menikmati syuting sambil bermain.

Sampai-sampai, mereka pun tak mempermasalahkan kulit yang menjadi belang karena telalu lama bermain air di ruang terbuka.

"Kita bisa main-main, kita berenang dari pagi sampai malam, sampai kulit kita belang. Ini udah biasa aja, awalnya ini merah, dan juga akutuh kalau syuting suka-nya sambil main," kata Yassien Omar.

