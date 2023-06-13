Nonton Bareng Series Iiihhh Serrreemm di SDS Taman Siswa, Yassien Omar Beri Pesan Bijak Ini

JAKARTA - Original Series Vision+ berjudul Iiihhh Serrreemm hari ini menggelar acara nonton bareng di SDS Taman Siswa. Para siswa diajak menyaksikan episode kedua series tersebut.

Momen nonton bareng series Iiihhh Serrreemm terasa makin spesial dengan hadirnya tiga pemeran utama yakni Alley ra Fakhira, Yassien Omar , dan Yusuf Özkan. Dari series bergenre misteri, horor, dan komedi ini, Yassien merasa ada satu pesan yang ingin disampaikan.

"Anak-anak harus ngerti kalau series ini tuh memang untuk menghibur mereka supaya gak takut sam hal-hal goib," kata Yassien, ditemui di kawasan Kemayoran, Selasa (13/6/2023).

Lebih dari sekedar itu, Yassien Omar menjelaskan ada nilai-nilai yang bisa diterapkan oleh anak-anak yang menonton. Seberapapun sulitnya masalah untuk dipecahkan, semua akan bisa selesai apabila dikerjakakan bersama.

"Kalau berkelompok kita bisa lakukan apapun dan bisa juga memecahkan misteri-misteri yang janggal krena kita bersatu untuk memecahkannya," lanjut Yassien.