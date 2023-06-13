Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Nonton Bareng Series Iiihhh Serrreemm di SDS Taman Siswa, Yassien Omar Beri Pesan Bijak Ini

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:20 WIB
Nonton Bareng Series <i>Iiihhh Serrreemm</i> di SDS Taman Siswa, Yassien Omar Beri Pesan Bijak Ini
Yassien Omar. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Original Series Vision+ berjudul Iiihhh Serrreemm hari ini menggelar acara nonton bareng di SDS Taman Siswa. Para siswa diajak menyaksikan episode kedua series tersebut.

Momen nonton bareng series Iiihhh Serrreemm terasa makin spesial dengan hadirnya tiga pemeran utama yakni Alley ra Fakhira, Yassien Omar , dan Yusuf Özkan. Dari series bergenre misteri, horor, dan komedi ini, Yassien merasa ada satu pesan yang ingin disampaikan.

"Anak-anak harus ngerti kalau series ini tuh memang untuk menghibur mereka supaya gak takut sam hal-hal goib," kata Yassien, ditemui di kawasan Kemayoran, Selasa (13/6/2023).

Lebih dari sekedar itu, Yassien Omar menjelaskan ada nilai-nilai yang bisa diterapkan oleh anak-anak yang menonton. Seberapapun sulitnya masalah untuk dipecahkan, semua akan bisa selesai apabila dikerjakakan bersama.

"Kalau berkelompok kita bisa lakukan apapun dan bisa juga memecahkan misteri-misteri yang janggal krena kita bersatu untuk memecahkannya," lanjut Yassien.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement