Main di Series Iiihhh Serrreemm, Yusuf Özkan Percaya Hantu dan Sempat Lihat Penampakan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:53 WIB
Main di Series Iiihhh Serrreemm, Yusuf Özkan Percaya Hantu dan Sempat Lihat Penampakan
Yusuf Ozkan (Foto: Ayu/MPI)
JAKARTA - Aktor cilik Yusuf Özkan didapuk untuk membintangi series terbaru Vision+ berjudul Iiihhh Serrreemm. Series anak-anak ini, diketahui mengkombinasikan antara genre horor dan komedi yang tentunya sangat menghibur. 

Ditemui saat kegiatan Vision+ Goes to School di SD Sandika Kemayoran, Yusuf Özkan mengaku bahwa dirinya percaya dengan keberadaan hantu atau hal-hal yang gaib.

"Kalau aku, percaya hantu itu ada, soalnya Tuhan kita aja gaib, pasti setan-setan gaib juga ada," kata Yusuf Özkan saat ditemui di SD Sandika, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023). 

Percaya dengan keberadaan hantu dan hal gaib, membuat remaja keturunan Turki ini mengaku jika dirinya takut dengan hal tersebut. Bahkan, ia takut ketika melihat penampakan hantu.

Vision+ Iiihhh Serrreemm

"Kalau takut (hantu) enggak sih, melihat barang gerak pindah itu biasa. Kalau ke orang baru takut," ungkap Yusuf Özkan.

"Aku takut sama setan kalau udah ada penampakannya ada bentuknya," lanjutnya.

Rupanya, kejadian nahas itu sempat dialaminya beberapa hari lalu. Tepatnya ketika ia tengah bersama dengan kakaknya.

