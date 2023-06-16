JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar 'Jiwa yang Bersedih' milik Ghea Indrawari. Diketahui, lagu tersebut dirilis pada 19 Mei 2023 lalu.
Lagu Jiwa Yang Bersedih menceritakan tentang perjalanan seseorang dalam menjalani kehidupan. Meski merasa lelah dan terluka, orang itu harus berpura-pura sempurna.
Berikut ini lirik lagu dan chord gitar 'Jiwa yang Bersedih' - Ghea Indrawari:
Capo fret 2
Intr: C
Taraa..ta rarara…haa…
C
Kemarilah
Am
Singgah dulu sebentar
Dm
Perjalananmu jau
G
Tak ada tempat berteduh
C
Menangislah
Am
Kan kau juga manusia
Dm
Mana ada yang bisa
Berlarut – larut
G
berpura – pura sempurna
Reff