Lirik Lagu dan Chord Gitar Jiwa yang Bersedih dari Ghea Indrawari

JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar 'Jiwa yang Bersedih' milik Ghea Indrawari. Diketahui, lagu tersebut dirilis pada 19 Mei 2023 lalu.

Lagu Jiwa Yang Bersedih menceritakan tentang perjalanan seseorang dalam menjalani kehidupan. Meski merasa lelah dan terluka, orang itu harus berpura-pura sempurna.

Berikut ini lirik lagu dan chord gitar 'Jiwa yang Bersedih' - Ghea Indrawari:

Capo fret 2

Intr: C

Taraa..ta rarara…haa…

C

Kemarilah

Am

Singgah dulu sebentar

Dm

Perjalananmu jau

G

Tak ada tempat berteduh

C

Menangislah

Am

Kan kau juga manusia

Dm

Mana ada yang bisa

Berlarut – larut

G

berpura – pura sempurna

Reff