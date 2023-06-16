Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lirik Lagu dan Chord Gitar Jiwa yang Bersedih dari Ghea Indrawari

Claudia Noventa , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |16:36 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Jiwa yang Bersedih</i> dari Ghea Indrawari
Ghea Indrawari (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Lirik lagu dan chord gitar 'Jiwa yang Bersedih' milik Ghea Indrawari. Diketahui, lagu tersebut dirilis pada 19 Mei 2023 lalu.

Lagu Jiwa Yang Bersedih menceritakan tentang perjalanan seseorang dalam menjalani kehidupan. Meski merasa lelah dan terluka, orang itu harus berpura-pura sempurna.

Berikut ini lirik lagu dan chord gitar 'Jiwa yang Bersedih' - Ghea Indrawari:

Capo fret 2

Intr: C

Taraa..ta rarara…haa…

C

Kemarilah

Am

Singgah dulu sebentar

Dm

Perjalananmu jau

G

Tak ada tempat berteduh

C

Menangislah

Am

Kan kau juga manusia

Dm

Mana ada yang bisa

 BACA JUGA:

Berlarut – larut

G

berpura – pura sempurna

Reff

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/619/3187240/raisa-n4F1_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Lagu Untukmu dari Raisa, Tribute untuk Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288/raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement