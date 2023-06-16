Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wika Salim Bangga Wajahnya Selalu Hiasi Belakang Truk: Idola Abang Sopir

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:44 WIB
Wika Salim Bangga Wajahnya Selalu Hiasi Belakang Truk: Idola Abang Sopir
Wika Salim (Foto : Instagram/@wikasalim)
JAKARTA - Pedangdut cantik Wika Salim membanggakan wajahnya yang masih menjadi favorit para sopir truk. Bahkan, dia juga mengabadikan kelucuan itu dengan ponselnya sendiri.

Wika Salim membagikan kelucuan itu melalui instagram pribadinya. Pedangdut kelahiran Bogor, Jawa Barat tersebut mengaku senang dengan beragam penemuan wajahnya di truk.

"Ternyata masih jadi idola abang-abang driver truck. Berapa kali ketemu langsung sama truknya. Gimana gimana apa aku masih Brand Ambassador truk abang-abang sekalian. Haha seneng loh jujurly aku ahahahay jujurly gaes," tulis caption Wika Salim, dikutip dari instagram pribadi @wikasalim, Kamis (15/6/2023).

Adapun video Wika Salim kegirangan saat melihat langsung wajahnya di truk. "Gais aku ngeliat muka aku lagi. Hahahahaha," ucap Wika Salim.

