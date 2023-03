JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pedangdut Wika Salim. Ia baru saja dilamar oleh kekasihnya, Max Adam Kamil di depan Menara Eiffel.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Story milik kekasihnya. Dalam unggahan tersebut, Max terlihat berlutut di hadapan Wika sambil memegangi tangannya dan menunjukan sebuah kotak cincin berwarna merah.

"Aw finallyyyyy Seorang @maxadamkamil berhasil ditaklukan wow!!! Congrats to both of you.. Happy terus sampe keriput," tulis salah satu unggahan yang direpost oleh Max di akun Instagramnya.

Sementara itu melalui akun Instagramnya, pelantun Da Aku Mah Apa Atuh ini terlihat memamerkan cincin di jari manisnya dengan latar belakang Menara Eiffel. Wika bahkan menandai pula akun Instagram milik kekasihnya dan menuliskan keterangan foto yang menunjukkan bahwa dirinya baru saja mendapatkan sebuah kejutan berharga.

"Selalu penuh dengan kejutan," tulis Wika Salim pada keterangan foto.

Unggahan Wika sontak dibanjiri komentar oleh rekan-rekannya dan juga netizen. Bahkan beberapa orang yang kenal dekat dengannya mengaku sudah siap menerima undangan hingga menjadi MC di acara pernikahannya kelak.

"Gw sama @ncess_nabati siap nge-mc koq neng," kata Sinyorita. "Ihiiyy tanggal brp nih ?," timpal Crystal Oceanie. "Asikkk dapet kain donkkk," lanjut Ucie Sucita.

