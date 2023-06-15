Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Tim Produksi soal Im Siwan Gabung Squid Game Season 2

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:11 WIB
Kata Tim Produksi soal Im Siwan Gabung <i>Squid Game Season 2</i>
Im Siwan (Soompi)
A
A
A

SEOUL - Serial Squid Game dipastikan bakal kembali hadir dengan musim kedua. Kabarnya, selain para pemeran lama yang bakal tetap muncul, hadir pula bintang baru yang bakal turut meramaikan Squid Game 2.

Sosok aktor yang dimaksud tak lain adalah Im Siwan. Menurut Star News yang dikutip dari Kbizoom, Im Siwan belum lama ini telah dicasting untuk serial drama survival tersebut.

Namun sayangnya, pihak Netflix Korea masih enggan berbicara lebih jauh soal kabar Im Siwan bakal bergabung di Squid Game 2.

“Harap dipahami bahwa kami tidak dapat mengonfirmasi apa pun terkait casting saat ini," kata pihak Netflix, dikutip pada Kamis (15/6/2023).

Pemeran Squid Game season 1 (Netflix)

Sementara itu, pada 13 Juni 2022, Hwang Dong Hyuk telah berbicara soal produksi Squid Game musim kedua. Dia mengonfirmasi bahwa sejumlah pemain lama, masih akan tetap menghiasi, terutama karakter utama yang diperankan oleh Lee Jung Jae dan Lee Byung Hun.

Gong Yoo sebagai cameo juga sepertinya bakal muncul di musim kedua Squid Game.

“Dan sekarang, Gi Hoon kembali. Musim 2 akan datang. Pria bersetelan ddakji mungkin sudah kembali. Anda juga akan diperkenalkan dengan pacar Young Hee, Cheol-su. Bergabunglah dengan kami sekali lagi untuk babak baru," ungkap Hwang Dong Hyuk.*

(CLO)

