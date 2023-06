JAKARTA - Banyak penampil di BNI Java Jazz Festival 2023 hari kedua, salah satu yang cukup menarik perhatian yakni solois ternama, Cakra Khan.

Penyanyi bernama asli Cakra Konta Paryaman tersebut, tampil di salah satu panggung besar pada festival tersebut.

Pada penampilannya, Cakra Khan tampil memakai t-shirt putih dan outer berwarna hitam dengan nuansa bling-bling. Sebelum membawakan lagu pembuka, penyanyi kelahiran 27 Februari 1992 tersebut, tak lupa untuk menyapa para penonton yang hadir.

"Selamat sore semuanya," ucap Cakra Khan dari atas panggung.

Kemudian, tanpa basa-basi Cakra Khan langsung memanaskan panggung lewat salah satu lagu hitsnya yang cukup fenomenal yaitu "Kekasih Bayangan".

Saat lagu tersebut dinyanyikan, para penonton pun langsung menyambutnya dengan histeris dan sontak bernyanyi bersama di sepanjang lagu.

Beberapa penonton terlihat bernyanyi dengan penuh penghayatan, karena liriknya lagu cukup mengena di hati dan membuat baper.

Sementara itu, di sisi lainnya terdapat penonton yang tak ingin melewatkan momen tersebut dengan mengabadikan penampilan Cakra Khan melalui kamera ponsel mereka, khususnya pada bagian reff lagu.

Kemudian, setelah sukses membuat para penonton kian terhanyut dalam lagu cinta, Cakra Khan melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu "Love On Top" yang dipopulerkan oleh Beyonce.

Kelar membawakan lagu tersebut, para penonton dikejutkan oleh fakta yang cukup menarik, di mana Cakra Khan mengungkapkan bahwa ini merupakan penampilan perdananya di Java Jazz Festival setelah sekitar 10 tahun berkarir di dunia musik.

"Selamat sore semuanya, apa kabar?? ini jujur seneng banget setelah 10 tahun menanti, ini pertama kali manggung di Java Jazz, terimakasih java jazz sudah ngasih kesempatan tampil, seneng banget," ungkap Cakra Khan.

Seakan tak mau kasih kendor penonton, Cakra Khan pun kembali menghentak panggung dengan beberapa lagu cover, seperti "I Don't Need No Doctor" yang dipopulerkan oleh John Mayer dan lagu "You don't Know Me".

Suasana pun kembali bergelora tatkala Cakra Khan melanjutkan penampilannya dengan lagu cover yang viral di TikTok dan sejumlah platform lainnya yakni "Hal Hebat", yang dipopulerkan oleh Govinda.

Kemudian, penyanyi asal Jawa Barat tersebut membawakan beberapa lagu cover lainnya seperti "Summertime" dan "Tennesse Whiskey". Kemudian, sebagai lagu penutup Cakra Khan melantunkan lagu "Harus Terpisah". Di penghujung penampilan, Cakra Khan tak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Java Jazz Festival dan penonton yang hadir. "Terima kasih yang udah mampir kesini akhirnya nungguan 10 tahun, biasanya cuma diluar, terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi," tutupnya.

