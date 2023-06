JAKARTA - Pada gelaran BNI Java Jazz Festival 2023 hari Ketiga yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, turut menampilkan sejumlah musisi ternama dari Indonesia dan mancanegara.

Adapun salah satu penampil yang cukup menarik perhatian yaitu Lyodra. Penyanyi yang merupakan Juara Indonesian Idol musim kesepuluh tersebut berkesempatan tampil di panggung Outdoor Stage BNI Java Jazz Festival 2023.

Saat membuka penampilannya, Lyodra membawakan beberapa lagu awalan, salah satunya yaitu Kalau Bosan. Dengan diiringi penari latar, Lyodra yang mengenakan busana bernuansa biru muda, terlihat begitu energik dan bersemangat.

Kemudian, setelah beberapa lagu dimainkan, pemilik nama lengkap Lyodra Margareta Ginting tersebut, tak lupa untuk menyapa para penonton yang hadir.

Selain itu, Lyodra juga mengenang masa lalunya sekitar 7 tahun yang lalu saat tampil di Java Jazz Festival.

"Selamat malam java jazz, senang banget akhirnya bisa main disini lagi setelah sekian lama, terakhir itu main di 2016 kalo enggak salah pas masih kecil, dulu mainnya sama om Erwin Gutawa," ucap Lyodra dari atas panggung.

Setelah itu Lyodra pun bertanya kepada para penonton. Penyanyi kelahiran 21 Juni 2023 tersebut menanyakan tentang situasi hati dari para penonton yang hadir.

"Sehat- sehat semuanya? Hatinya baik- baik aja?," tanya Lyodra.

Dengan lantang sejumlah penonton pun menjawab "Enggak". Hal itu lantas membuat Lyodra mempertanyakan apa penyebabnya hati sejumlah penonton tidak baik-baik saja.

"Kenapa tidak baik-baik saja? Abis putus? Abis diselingkuhin?," Ucap Lyodra yang kembali bertanya para penonton.

Lalu sayup-sayup terdengar jawaban dari para penonton yang hadir, yakni dari mulai ditinggal nikah oleh sang kekasih hingga ditikung oleh temannya sendiri. Mendengar hal itu, Lyodra pun berusaha membuat penonton yang hatinya tidak baik-baik saja untuk tetap tenang.

"Lemes yah lutut aku mendengarnya, tapi kalau bukan jodoh enggak diapa-apain, tuhan yang mengatur itu semua," tutur Lyodra.

Setelah sedikit berinteraksi dengan penonton, Lyodra kembali melanjutkan penampilannya dengan lagu-lagu cover, seperti Fly Me To The Moon yang dipopulerkan oleh Frank Sinatra dan dan Cintaku yang dipopulerkan mendiang Chrisye. Kemudian disusul dengan lagu yang bertajuk "Sabda Rindu".

Suasana pun kian meriah tatkala penyanyi asal Medan tersebut membawakan beberapa lagu andalannya seperti "Ego" dan "Mengapa Kita Terlanjur Mencinta,"

Sebelum membawakan lagu selanjutnya, Lyodra pun memilih salah satu dari penonton pria yang berada di dekat panggung untuk naik ke atas panggung menemaninya bernyanyi.

Setelah itu, Lyodra juga meminta para penonton untuk menyalakan Flashlight ponsel dan mengangkatnya ke udara.

"Aku minta tolong nyalakan flaslightnya yah semuanya," ucao Lyodra.

Sontak saja lautan Flashlight di panggung Outdoor pun terlihat begitu meriah. Suasana pun kian pecah saat lagu mulai dimainkan, rupanya lagu tersebut ialah single Lyodra yang cukup fenomenal yang bertajuk Pesan Terakhir. Seraya menyalakan Flaslight Ponsel dan melambaikannya ke udara, para penonton pun tampak begitu bersemangat dan sing along di sepanjang lagu tersebut. Kemudian, Lyodra pun menutup penampilannya dengan manis lewat lagu Sang Dewi dengan aransemen yang begitu megah. Penonton pun tampak begitu terpuaskan dan terhibur dengan penampilan luar biasa dari Lyodra.

