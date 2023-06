JAKARTA - BNI Java Jazz Festival 2023 digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, dilaksanakan pada 2-4 Juni. Tak kalah seru dengan hari pertama, event ini juga menghadirkan banyak musisi lokal maupun internasional yang akan menyapa para penonton.

Para musisi itu akan tampil dan tersebar di 12 panggung megah. Akan hadir juga special guest dari Stacey Ryan dan Max yang dinantikan oleh para penggemar.

Menariknya, Java Jazz Festival 2023 ini digadang-gadang menjadi pertunjukan musik yang sarat akan penampilan kolaborasi dari lintas genre, Sabtu (3/6/2023).

All - Accor Live Limitless Stage

1. Warner Music Indonesia Presents Reinterpretation of Maliq and D'essentials (16.00 WIB)

2. Oslo Ibrahim (18.00 WIB)

3. Dira with Ron King Big Band Best of Burt Bacharach Conducted by Mery Kasiman (20.00 WIB)

4. Jesus Molina (22.00 WIB)

Blibli Hall

1. Cockpit (17.00 WIB)

2. Sezairi (19.00 WIB)

3. Hojean (21.00 WIB

4. Stacey Ryan (23.00 WIB)

BNI Hall

1. Patti Austin (18.00 WIB)

2. Cory Wong (20.00 WIB)

3. Max (22.15 WIB)

Brava Radio Hall

1. Jason Mountario, Sri Hanuraga, Kevin Andreas Love Is (17.15 WIB)

2. Yongkeys Play Charlie Parker (19.15 WIB)

3. Arpi Alto (21.15 WIB)

4. Junko Onishi Quartet (23.00 WIB)

CUBMU Hall

1. Rayen Pono (18.15 WIB)

2. Katyana with Otti Jamalus Quartet (20.15 WIB)

3. Tony Monacro Trio (22.15 WIB)

Demajors Stage

1. Clever Moose (16.45 WIB)

2. El Kramoya (18.15 WIB)

3. Lorjhu (1945 WIB)

4. Uap Widya (21.15 WIB)

5. Good Ol Dreams (23.00 WIB)

MLDSPOT Hall

1. Cakra Khan Sings Soul (17.15 WIB)

2. MLD Jazz Project with Yovie Widianto, Mario Ginanjar, dan Teddy Adhitya (19.15 WIB)

3. Lalahuta (21.15 WIB)

4. Matt Johnson (23.15 WIB)

MLDSPOT Stage Bus

1. Und Bodevan (16.30 WIB)

2. Fabio Asher (18.30 WIB)

3. Dere (20.00 WIB)

4. Juicy Luicy (21.30 WIB)

Outdoor Stage

1. Batavia Collective Feat Kuba Skowronski (17.00 WIB)

2. Jevin Julian (19.00 WIB)

3. Tortured Soul (21.00 WIB)

4. Salon RNB (23.00 WIB)

Pertamina Hall

1. Adhitia Sofyan (17.15 WIB)

2. Nate Smith + Kinfolk (19.15 WIB)

3. Jazzanova (21.15 WIB)

Tehbotol Sosro Hall 1. Indonesian Brazil Project Feat PFG (16.45 WIB) 2. Joey Alexander (19.00 WIB) 3. Peter Cincotti (21.15 WIB) 4. Maurice Brown with Brian Simpson Playing the Songs of Herbalpert (23.15 WIB) Wonderful Indonesia Stage 1. Noni (17.15 WIB) 2. Dredia (19.00 WIB) 3. Sony Music Project (20.45 WIB) 4. Alonzo Brata (22.30 WIB)

