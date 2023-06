JAKARTA - Solois asal Islandia, Laufey, sukses membius penonton BNI Java Jazz Festival 2023 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran. Sebelum sang penyanyi naik ke atas panggung, penonton sudah memenuhi semua bangku yang disediakan.

Bahkan, ada penonton yang rela menyaksikan Laufey berdiri dalam selama konser berlangsung.

"Ini adalah kerumunan yang gila, saya sampai bergetar di atas sini ketika melihat semua orang. Terima kasih atas kedatangannya malam ini Jakarta," kata Laufey usai membawakan lagu Fragile sebagai lagu pembuka.

Di awal penampilannya, Laufey menunjukan permainan gitar yang menakjubkan. Tak jarang, teriakan penonton mengiringi penampilan wanita 24 tahun tersebut.

Laufey silih berganti membawakan lagu-lagu hitsnya seperti Valentine, James, Beautiful Stranger, dan I Wish You Love.

Pemilik nama lengkap Laufey Lin Jonsodottir ini kemudian beralih ke piano untuk melanjutkan aksi panggungnya.

"Pernahkah kalian merasa jatuh cinta yang sangat dalam pada seseorang dan mereka tak memedulikanmu? Lagu ini untuk kalian," katanya.

Laufey lantas membawakan Let You Break My Heart Again dengan syahdu menggunakan piano.

Penonton terbius dengan suara lembut Laufey dalam lagu tersebut.

"Penuh sekali di sini. Ini adalah lagu-lagu yang menemaniku tumbuh dan besar. Aku tak menyangka kalian mau mendengarkan lagu-lagu ini juga. Terima kasih," kata Laufey kemudian memainkan Misty dari Ella Fitzgerald.