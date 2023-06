JAKARTA - Gelaran BNI Java Jazz Festival 2023 turut dimeriahkan oleh sejumlah musisi Tanah Air dan Internasional. Berlangsung selama tiga hari, salah satu grup musik Indonesia yakni Fiery yang beranggotakan Fajar Adi Nugroho (bassist), Yoiqball (drummer), Rio Ricardo (keyboardist), dan Yankjay (guitarist) juga ikut meramaikan gelaran JJF 2023.

Fiery sendiri diketahui tampil pada hari ketiga gelaran JJF 2023, yang berlangsung pada Minggu, 4 Juni 2023. Mereka bahkan berhasil memuaskan para penikmat musik jazz melalui penampilannya.

Dalam penampilannya, Fiery terdengar membawakan lagu milik mereka sendiri dan beberapa lagu medley dari musisi-musisi kenamaan. Tampil sekitar pukul 18.00 WIB di panggung Wonderfull Stage Indonesia Fiery membuka penampilan mereka lewat lagu El Bulli yang diciptakan oleh sang bassist.

Sambutan hangat pun didapatkan usai membawakan lagu tersebut di hadapan para penonton Java Jazz 2023.

Menariknya, Fiery juga sempat membawakan secara medley lagu milik artis Vina Panduwinata berjudul Overture dengan Burung Camar. Bahkan, aksi tersebut sengaja mereka sajikan sebagai bagian tribute untuk sang Diva.

Sementara itu, Novia Bachmid juga sempat muncul dan berduet bersama Fiery. Mereka bahkan membawakan lagu berjudul Bahasa Cinta.

Beberapa lagu medley lain seperti lagu-lagu milik Justin Bieber berjudul Anyone, What Do You Mean, dan Stay juga cukup sukses mereka bawakan dengan apik. Sedangkan di akhir penampilannya, Fiery menyajikan medley dari lagu-lagu grup KPop terkenal BTS, mulai dari Dynamite, Butter, sampai Permission to Dance yang berhasil membuat penonton ikut berdendang dan bergoyang.