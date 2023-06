JAKARTA - Dikta Wicaksono tampil di MLD Stage Bus pada gelaran BNI Java Jazz Festival 2023 hari ketiga.

Dengan mengenakan kemeja putih dengan kancing yang sedikit terbuka, celana hitam dan aksesoris slayer merah pada leher, Dikta terlihat tampil begitu nyentrik dan percaya diri.

Dalam penampilannya kali ini, Dikta yang sebelumnya dikenal membawakan lagu-lagu pop balad saat masih bergabung dengan Yovie & Nuno, tampil membawakan lagu dengan nuansa berbeda, yakni beraliran Blues.

"Apa kabar semua, hari ini Dikta Wicaksono mau mainin blues bluesan," ucap Dikta dari atas panggung

Kemudian, penyanyi yang sempat viral karena "lato-latonya" diremas fans wanita beberapa waktu lalu, langsung menghentak panggung dengan salah satu lagu barunya yang bertajuk Tunggu Aku.

Lagu 'Tunggu Aku' memiliki irama blues yang sangat megah. Lagu tersebut kaya akan paduan instrumen musik, seperti terompet, basline, dan permainan drum, yang menyihir para penonton mengikuti ketukan demi ketukan.

Kelar lagu tersebut dimainkan, Dikta menjelaskan bahwa dirinya lahir di Industri musik dari lagu-lagu Blues, sebelum dikenal dengan lagu pop nya yang kerap menjadi soundtrack FTV.

"Saya mulai dari musik seperti ini, cuma banyak yang bilang ga ada duitnya mas, yaudah saya nurut aja," tutur Dikta.

Sementara itu, seakan tak mau kasih kendor penonton yang sudah memadati panggung, Dikta kembali memanaskan panggung lewat lagu barunya dari album Sendiri yang bertajuk Harusnya Bersama.

Pada lagu tersebut, Dikta menggambarkan seseorang yang gagal move on dan tak dapat memperbaiki keadaan, meski rasanya ingin sekali.

Lirik lagu dengan nuansa yang penuh kesedihan tersebut beriring harmonis dengan denting piano yang sendu dan vokal yang lirih.

Kemudian, Dikta tak lupa untuk kembali berinteraksi dengan para penonton yang hadir memadati panggung.

"Ini songlist blues, nadanya lumayan tidak jualan, waktu itu banyak yang nanya Dikta kenapa ga album blues aja, tapi saya suka ada di zona tidak aman, kalau di zona aman hidupnya tenang aja, tapi saya syukuri dan saya menyesal," ujar Dikta.

Kemudian penyanyi kelahiran 10 Januari 1986 tersebut kembali membawakan lagu terbarunya yaitu Jangan Pilih Aku dan beberapa lagu cover seperti I Don't Need No Doctor (John Mayer) dan Superstition (Stevie Wonder).

Lalu Dikta mengakhiri penampilannya dengan lagu terakhir yang bertajuk Dia Tak Mau. Menurut Dikta, lagu tersebut merupakan lagu untuk para wanita yang suka mempermainkan pria.

Setelah membawakan lagu-lagu bernuansa Blues dengan energik dan penuh semangat. Dikta pun sukses menghibur penonton dan menggetarkan panggung MLD Stage Bus di BNI Java Jazz Festival 2023.