LOS ANGELES - NIKI kembali muncul dengan pencapaian yang membanggakan. Musisi asal Tanah Air yang berkiprah di industri musik internasional ini dijadwalkan akan tampil di Tiny Desk NPR Music, Kamis besok (1/6/2023).

Penampilan ini menandai debutnya di NPR Music dan diduga menjadi kesempatan pertama bagi musisi asal Indonesia.

"Saksikan besok saat @nikizefanya memulai debutnya di Tiny Desk, menutup Perayaan #AAPIHeritageMonth 2023 kami! 05:00 ET di YouTube @nprmusic,"bunyi keterangan unggahan @nprmusic, Rabu (31/5/2023).

Tiny Desk yang dibuat oleh NPR Music adalah sebuah wadah untuk para musisi tampil dengan konsep yang sederhana dimana mereka akan tampil di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar untuk nantinya akan ditayangkan di kanal YouTube NPR Music.

Sesuai namanya, ada sebuah meja yang disiapkan untuk nantinya musisi tampil di belakang meja tersebut.

Konsep sederhana ini lah yang justru mencuri perhatian karena mereka harus memanfaatkan space yang ada untuk tetap tampil memukau, tentunya dengan alat musik yang juga sederhana.

Follow Berita Okezone di Google News

Sejumlah musisi internasional pun pernah menjajal 'panggung' NPR Music, seperti Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, RM BTS, Usher, Dua Lipa dan sejumlah musisi kenamaan lainnya.

Salah satu konsep Tiny Desk dari NPR Music yang unik adalah musisi diminta untuk mempersiapkan 'konser' di rumahnya sendiri yang nantinya akan ditayangkan oleh NPR Music.

Unggahan NPR Music yang mengumumkan penampilan NIKI ini pun diserbu oleh netizen yang ikut merasa bangga dengan kesempatan yang diberikan untuk NIKI, diantaranya adalah netizen asal Indonesia. Mereka mengaku tak sabar menyaksikan debut NIKI di NPR Music.

"Wowww keren banget, lo kece parah sih. Bangga aing mah," tulis @ger***

"Omg yes, so excited for this," tulis @dia***

"AAA KEREN BANGET MBAA NIKII," tulis @mel***

Seperti yang diketahui, pelantun Lowkey dan Every Summertime ini merupakan salah satu musisi di bawah naungan label 88rising asal Amerika Serikat bersama beberapa musisi Indonesia lainnya, Rich Brian dan Stephanie Poetri.

Kesempatan ini lah yang membawa NIKI akhirnya menorehkan berbagai pencapaian dalam karir internasionalnya, termasuk mencetak sejarah dengan tampil di salah satu festival musik bergengsi, Coachella.