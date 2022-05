PENYANYI Indonesia yang mulai go internasional, Niki Zefanya, tampaknya sudah benar-benar dikenal oleh beberapa artis mancanegara. Karya-karyanya yang luar biasa, bahkan sempat ditunjuk untuk menjadi soundtrack salah satu film Hollywood, membuat karirnya semakin melonjak.

Hal itu tentu saja bukan hanya membuat dirinya semakin terkenal. Pelantun Every Summertime ini bahkan juga berkesempatan untuk mengenal dan bersahabat dengan salah satu penyanyi ternama asal Korea Selatan.

Dia adalah Lalisa Manoban, personil BLACKPINK yang menjadi pujaan masyarakat dunia. Niki mengenal Lisa rupanya berawal dari Lisa menyukai salah satu judul lagu milik penyanyi berusia 23 tahun itu.

"Dia awalnya aku tau di ngefans sama my song 'Spell' , dia pernah posting di platform apa gitu terus kau dikasih tau, eh liat nih si Lisa ngeposting," ujar Niki, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Kamis, 26 Mei 2022.

Dari sana, komunikasi antara Niki dan Lisa mulai terjalin. Bahkan, Lisa lah yang lebih dulu menghubungi Niki Zefanya.

"Terus akhirnya dia dm aku, eh nanti aku (Lisa) mau ke LA, nanti kita ketemuan yuk, dia mau Coachella dan mereka ada show juga di forum," lanjut Niki.

Lisa BLACKPINK menepati ucapannya. Di sela-sela waktu senggang, Lisa menyempatkan diri menemui Niki untuk menghabiskan waktu bersama.

"Jadi dia bilang 'oh kau ada off day hari ini, kita ketemuan ya' terus akhirnya kita makan Thai Food (makanan Thailand) dan foto-foto," kenangnya.







Selain itu, Niki juga membelikan Lisa salah satu ice cream yang tak pernah dicicipi oleh rekan dari Jennie, Rose, dan Jisoo.

"I brought her first mcflurry. Dia gak pernah makna mcflurry tau, hah masa sih, aku aja di Indo pernah, akhirnya aku kasih dia, she liked it," pungkasnya.

Potret-potret kebersamaan Lisa dan Niki sendiri masih bisa dilihat dari postingan Niki di Instagram. Misalnya ketika Niki memeluk erat Lisa dan keduanya tersenyum lebar ke hadapan kamera.

"a very sweet friend stopped by too," tulis Niki diiringi emoji hati.