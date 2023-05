SEOUL - Aktor dan aktris Korea yang dipasangkan dalam drama lebih dari sekali. Drama Korea atau Drakor memang selalu menyuguhkan genre dan alur cerita yang menarik.

Bahkan, sering kali penonton terbawa suasana hingga menyukai pasangan aktor dan aktris yang bermain dalam drama. Saking cocoknya, beberapa aktor dan aktris ini pernah dipasangkan dalam drama lebih dari sekali.

Siapa saja mereka? Berikut ini ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Lee Dong Wook dan Yoo In Na (2 Kali)

Lee Dong Wook dan Yoo In Na pernah dipasangkan di drama Korea lebih sari sekali. Keduanya pertama kali dipasangkan sebagai pasangan kekasih di drama Korea Goblin pada 2016.

Setelah sukses membintangi Goblin, mereka kedua kalinya kembali dipertemukan lewat drama Touch Your Heart pada 2019.

2. Jun Ji Hyun dan Kim Soo Hyun (2 Kali)

Jun Ji Hyun dan Kim Soo Hyun sukses membuat penonton baper lewat perannya di drama Korea My Love from The Star pada 2014.

Drama bergenre fantasy romance tersebut bahkan menjadi drama terpopuler. Namun ternyata drama tersebut bukan drama pertama mereka. Sebelumnya Jun Ji Hyun dan Kim Soo Hyu pernah main di drama The Thieves pada 2012.Â

3. Sung Hoon dan Im Soo Hyang (3 Kali)





Aktor Sung Hoo dan Im Soo Hyang ternyata sudah tiga kali dipasangkan di drama Korea. Pertama kali di drakor New Tales of Gisaeng pada 2011 yang kedua drama Five Enough pada 2016 dan yang terbaru Woori The Virgin pada 2022.

4. Jang Hyuk dan Jang Nara (4 Kali)





Aktor Jang Hyuk dan aktris Jang Nara diketahui sudah 4 kali dipasangkan di drama Korea. Menariknya lagi semua drama yang dibintangi oleh mereka selalu laris manis dan mendapatkan respon positif dari publik.

Drama pertama Jang Hyuk dan Jang Nara yaitu Successful Story of a Bright Girl. Kemudian Fated to Love You pada 2014, You Are My Destiny. Kini di 2023, Jang Nara dan Jang Hyuk kembali dipasangkan di drama Korea berjudul Family.*