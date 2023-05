JAKARTA - Konsep panggung konser Coldplay di Jakarta membuat penasaran publik. Sebab, penampilan band rock asal Inggris terkenal dengan aksi panggung spektakuler lengkap dengan kemegahan lampu penuh warna.

"(Konsep panggung Coldplay) dengan tata panggung yang sangat sangat berbeda dengan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya di Indonesia. Yaitu hanya satu sisi seperti itu. Nanti akan ada sesuatu yang spesial," kata Co-founder & COO PK Entertainment, Harry Sudarma.

Dalam waktu dekat, pihak promotor juga akan merilis video khusus yang akan memberikan gambaran soal desain panggung Chris Martin dan kawan-kawan.

"Cukup nanti tonton videonya, lihat bagaimana bentuknya di video, itu akan jadi sesuatu yang berbeda," kata dia lagi.

Harry Sudarma kemudian menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan servis khusus untuk menjamu para personel Coldplay.

Namun, dia belum bisa menjelaskan secara rinci riders apa saja diminta Chris Martin dan kawan-kawan.

"So far kalau untuk riders masih digodok dan diramu, pastinya akan ada riders-riders yang berbeda, treatment-treatment yang berbeda karena mereka kan sangat valuing i know environmental safety, sustainability, inclusivity jadi itu juga pasti akan kami terjemahkan dan implementasikan di dalam show ini di Indonesia," jelas Harry Sudarma.