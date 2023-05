JAKARTA - Kisah di balik lagu Fix You Coldplay menarik untuk dibahas. Fix You merupakan salah satu lagu lawas milik Coldplay yang hingga saat ini masih eksis dan dinikmati banyak orang.

Pada 2021 lalu, boyband asal Korea Selatan, BTS, menyanyikan lagu Fix You dalam acara MTV Unplugged dan menuai banyak pujian. Tak bisa disangkal, Fix You seakan memiliki aura magis tersendiri karena lirik dan melodinya yang begitu menyentuh.

Karena itulah banyak penggemar yang penasaran tentang kisah di balik lagu Fix You Coldplay. Mengutip Nicki Swift, Sabtu (13/5/2023), lagu yang menjadi single kedua di album X&Y yang dirilis pada 2005 ini rupanya ditulis untuk Gwyneth Paltrow, mantan istri Chris Martin.

Chris Martin menulis lagu tersebut karena saat itu Gwyneth Paltrow tengah berduka karena ayahnya, Bruce Paltrow, meninggal dunia. Bahkan dalam rekaman asli lagu tersebut Martin menambahkan suara keyboard yang dibeli oleh Bruce Paltrow untuk sentuhan ekstra sentimental.

Martin menyadari betapa sulitnya melalui masa-masa kesedihan tersebut, dan mencoba menuliskan lagu sebagai dukungan dan harapan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik.

Selama bertahun-tahun setelahnya, dalam sebuah wawancara tahun 2015 Gwyneth Paltrow membenarkan jika Fix You memang dibuat untuknya.

“Fix You adalah tentang dia (Martin) yang mencoba menyatukan saya kembali setelah ayah saya meninggal." ujarnya, "Saya pikir itu cukup bagus.”

Namun, Chris Martin mengungkapkan jika kematian dalam sebuah keluarga bukanlah satu-satunya inspirasi ketika ia membuat lagu Fix You. Dilansir dari Showbiz CheatSheet, ada beberapa lagu yang menjadi inspirasi Fix You, seperti Where Is My Mind - Pixies dan Everybody Hurts - REM.

Terlepas dari kisah di balik lagu tersebut, banyak pendengar yang merasa terinspirasi oleh liriknya dan menemukan lagu ini sebagai semacam obat bagi kesedihan mereka. Lagu ini juga sering dinyanyikan dalam konser-konser Coldplay dan menjadi salah satu lagu yang paling dinantikan oleh penggemar mereka.

Dalam lagu tersebut, Martin menyampaikan pesan bahwa meskipun seseorang mengalami kesedihan atau kegagalan, tetap ada harapan dan cahaya di ujung terowongan.

Lirik seperti "When you get what you want but not what you need" dan "Lights will guide you home and ignite your bones" menggambarkan tentang bagaimana kita bisa memperbaiki diri dan bangkit dari kegagalan atau kesedihan.