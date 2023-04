SEOUL - Liburan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran akan segera tiba. Momen berkumpul bersama keluarga adalah waktu yang tepat untuk menikmati beberapa film Korea berikut ini. Apa saja film Korea yang bercerita soal keluarga? Ini ulasan Okezone dari berbagai sumber.

1. Minari

Film "Minari" merupakan film Korea yang mengisahkan tentang sebuah keluarga. "Minari" menceritakan keluarga berdarah Korea yang memutuskan pindah ke Amerika Serikat. Tak hanya soal keluarga inti, film tersebut bercerita tentang peran seorang nenek di dalam sebuah keluarga.

2. Miracle in Cell No. 7

Kemudian ada film "Miracle in Cell No. 7". Bukan rahasia lagi bahwa film ini begitu fenomenal karena jalan ceritanya yang menguras emosi. Film ini mengisahkan seorang pria berkebutuhan khusus Yong Goo yang dituduh membunuh dan memerkosa seorang gadis. Alhasil, ia harus mendekam dipenjara atas perbuatan yang ia tak lakukan.

Di satu sisi, Yong Go merupakan seorang ayah yang harus meninggalkan putrinya akibat insiden itu. Namun, kebaikan dari para tahanan membuatnya dapat menghabiskan waktu bersama sang putri di dalam tahanan seperti sebuah keajaiban.

3. Train to Busan





Kemudian ada "Train to Busan". Film ini juga menceritakan perjuangan seorang ayah untuk putrinya. "Train to Busan" menceritakan pria bernama Seok Woo bersama putrinya yang berpergian menuju kota Busan menaiki sebuah kereta.

Dalam perjalanan itu, kereta yang mereka tumpangi diteror zombie hingga Seok Woo harus berusaha menyelamatjan dirinya dan sang putri dari penumpang lain yang belum berubah menjadi zombie.

4. Pawn





Film "Pawn" juga cocok disaksikan bersama keluarga. Film ini menceritakan seorang penagih utang yang bergemu gadis kecil, Seung Yi. Ibunda Seung Yi baru saja meninggal dunia dan meninggalkan banyak utang.

Kemudian, para penagih utang itu justru membawa Seung Yi untuk tinggal bersama mereka. Apa yang akan terjadi pada Seung Yi?

5. My Annoying Brother





Terakhir, ada film "My Annoying Brother". Film ini sukses dibintangi oleh D.O, personel dari boyband musik EXO. Dalam film ini, D.O berperan menjadi seorang atlet yang mengalami kebutaan akibat kecelakaan.

Sementara itu, ia memiliki seorang kakak yang sempat mendekam di penjara dan kini tinggal bersamanya. Hubungan mereka pun tak cukup baik namun akhirnya keduanya saling perhatian satu sama lain.*