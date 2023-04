JAKARTA - Banyak orang mungkin beranggapan Al Ghazali pasti mudah mendapatkan hati seorang wanita lantaran berwajah tampan.

Tapi siapa sangka, putra sulung Maia Estianty dan Ahmad Dhani ini pernah merasa terpuruk karena asmaranya tak kunjung disambut sang pujaan hati.

Al Ghazali mengungkapkan bahwa dirinya pernah berusaha keras untuk menaklukan seorang wanita. Tak tanggung-tanggung, Al rela mengejar sampai lebih dari satu tahun.

"Dulu ngejar salah mantan satu mantan bisa dua tahun," ujar Al Ghazali, dikutip dari YouTube iWil Network, Jumat (14/4/2023).

Dari pengakuan Al Ghazali, wanita yang disebutkan namanya itu sempat tak menyukai dirinya di awal. Namun, hal itu lah yang semakin membuat kakak dari El Rumi dan Dul Jaelani itu penasaran.

"Ceweknya gak suka awalnya, makin penasaran, hard to get," kata Al.

Pada akhirnya, wanita benar-benar menjadi kekasih Al Ghazali setelah 2 tahun penantian. Al pun tak ada masalah jika harus mengalami kesulitan selama proses pendekatan.

Bagi Al Ghazali, sesuatu yang sulit didapatkan akan sulit pula ditinggalkan. Begitu pun sebaliknya.

"Justru kalau aku hard to get (susah mendapatkan), aku malah hard to leave (susah meninggalkan), kalau easy to get (mudah mendapatkan) jadi easy to leave (gampang meninggalkan)," ungkapnya.

Meski begitu, saat ini Al Ghazali diketahui masih single setelah putus dari Alyssa Daguise. Bukan trauma lantaran kisah asmaranya dengan Alyssa Daguise kandas setelah 6 tahun, namun Al merasa masih ingin istirahat sebelum memulai jalinan cinta yang baru.*