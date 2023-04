SEOUL - Kim Go Eun berpotensi comeback ke layar kaca dalam waktu dekat. Dia dikabarkan, mendapat tawaran untuk membintangi drama romantis berjudul Eun Jung and Sang Yeon.ย

Kabar tersebut kemudian ditanggapi BH Entertainment selaku agensi sang aktris. โ€œDia masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,โ€ ungkap agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Kamis (13/4/2023).ย

Drama Eun Jung and Sang Yeon berkisah tentang seorang penulis skenario drama bernama Ryu Eun Jung dan filmmaker bernama Cheon Sang Yeon. Keduanya bersahabat sejak SD namun semuanya berubah karena sebuah insiden.ย

Setelah bertahun-tahun berlalu, Eun Jung dan Sang Yeon bertemu kembali sebagai orang dewasa. Jika Kim Go Eun menerima tawaran tersebut, maka dia akan berperan sebagai Ryu Eun Jung.ย

Drama tersebut akan digarap Cho Young Min, sutradara yang pernah menggarap Do You Like Brahms? Sementara skenarionya diserahkan kepada Song Hye Jin, penulis drama The Smile Has Left Your Eyes.*

