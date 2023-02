SEOUL - Biodata dan agama Kim Go Eun. Kim Go Eun merupakan aktris yang sudah bermain dalam 11 film dan 6 drama Korea populer. Tak banyak yang tahu bahwa namanya memiliki arti indah atau cantik. Ia pernah mengungkapkan bahwa nama itu diberikan oleh sang ayah.

Latar Belakang

Meski lahir di Seoul pada 2 Juli 1991 lalu, Kim Go Eun pernah tinggal di China selama 10 tahun. Keluarga Kim Go Eun pindah ke China ketika ia berusia 2 tahun. Sehingga ia juga fasih berbahasa Mandarin. Katanya, ia pernah tinggal di tempat yang jaraknya 1,5 jam dari Beijing.

Biodata dan agama Kim Go Eun. (Foto: Instagram)



"Tempat saya tinggal di Cina adalah daerah yang bukan perkotaan. Ada sebuah danau besar di dekatnya, saya menunggang kuda dan bermain dengan anjing. Pengalaman spesial itu telah membantu saya membangun kemampuan akting saya," katanya dalam wawancara dengan Marie Claire beberapa waktu lalu.

Karier Akting

Nama Kim Go Eun mulai dikenal setelah tampil dalam di film "A Muse" pada 2011 lalu. Aktingnya di film tersebut membuatnya memperoleh penghargaan 'Best New Actress' di beberapa penghargaan seperti Daejong Film Awards, Korean Association of Film Critics Awards, Blue Dragon Film Awards, dan KOFRA Film Awards Ceremony.

Namun setelah kesuksesan tersebut, Kim Go Eun sempat break selama 2 tahun untuk menyelesaikan kuliahnya. Dirinya kemudian muncul di film "Neverdie Butterfly" (2013) dan beberapa film lain. Setelah itu, ia juga mulai bermain dalam drama. Debut drama Kim Go Eun yakni pada "Cheese in the Trap" (2016). Saat itu ia kembali mendapatkan penghargaan "Best New Actress" di BaekSang Arts Awards.

Karier Kim Go Eun semakin meningkat pesat setelah menjadi peran utama di beberapa drama lain seperti "Goblin: The Lonely and Great God" (2016), "The King: Eternal Monarch" (2020), "Yumi Cell's" (2021-2022), dan "Little Woman" (2022).

Biodata dan Agama

Nama Lengkap: Kim Go-eun (κΉ€κ³ μ€)

Tempat, Tanggal, Lahir: Seoul, 2 Juli 1991

Golongan Darah: B

Agama: Kristen Protestan

Tinggi badan: 1.67 m

Berat badan: 55 kg

Pendidikan: Sekolah Tinggi Seni Kaywon, Universitas Seni Nasional Korea

Warga Negara: Korea

Instagram: @ggonekim

Twitter: @goeun9191