SEOUL - Jimin BTS membuat sejarah baru dengan lagu debut solonya, 'Like Crazy'. Diketahui, lagu tersebut kini menempati posisi teratas Billboard's Hot 100.

Pada 3 April waktu setempat, Billboard mengungkapkan 10 besar tangga lagu Hot 100 terbaru mereka, peringkat mingguan untuk lagu-lagu terpopuler di Amerika Serikat.

Lagu 'Like Crazy' milik Jimin BTS memulai debutnya di chart no. 1. Pencapaian itu tentu juga yang pertama untuk Jimin sebagai solois, serta menjadikannya pula sebagai solois Korea Selatan pertama yang langsung menduduki puncak tangga lagu.

Dalam minggu pertama peluncurannya, dari 24 hingga 30 Maret, 'Like Crazy' menjual total gabungan lebih dari 254.000 unduhan lagu dan CD single, selain mengumpulkan 10 juta streams dan 64.000 tayangan pemirsa pemutaran radio. Jumlah penjualan ini menjadi yang tertinggi dalam satu minggu sejak November lalu setelah Taylor Swift merilis 'Anti-Hero'.

Mengutip Soompi, Selasa (4/4/2023), lagu 'Like Crazy' menjadi lagu kedua Jimin yang masuk Hot 100 setelah lagu pra-rilisnya 'Set Me Free Pt. 2' yang memulai debutnya di no. 30 minggu lalu.

Selain itu, 'Like Crazy' yang memuncaki Hot 100 memecahkan rekor yang pernah dipegang PSY untuk solois Korea dengan tangga lagu tertinggi pada tahun 2012 dengan 'Gangnam Style' yang memuncak No. 2. Hal itu juga menjadikannya anggota BTS pertama yang menempati peringkat 20 besar di tangga lagu ini.Â

Karena Jimin dan RM dikreditkan sebagai dua dari tujuh penulis bersama untuk 'Like Crazy', Jimin kini mendapatkan Hot 100 No. 1 pertamanya sebagai penulis. Sementara RM sudah empat kali masuk Hot 100 No. 1 sebagai penulis untuk 'My Universe', 'Butter', dan 'Life Goes On'.

Di luar Hot 100, 'Like Crazy' telah memulai debutnya di No. 1 di chart Penjualan Lagu Digital Billboard, chart Penjualan Album Teratas, dan chart Penjualan Lagu Digital Dunia, serta pada dua tangga lagu global Billboard, Global 200, dan Global Excl. Kemudian di tangga lagu AS , 'Like Crazy' Jimin telah memulai debutnya di No. 2. Dia juga memulai debutnya di tangga lagu Streaming Songs di No. 35.

Pada 2 April waktu setempat, Billboard mengumumkan bahwa album solo pertama Jimin 'FACE' telah memasuki Billboard 200 di No. 2, menjadikannya artis solo Korea Selatan pertama dalam sejarah yang mencapai 2 teratas tangga lagu.