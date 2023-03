SEOUL - Kabar gembira untuk para penggemar drama Korea "Strong Woman Do Bong Soonโ€, khususnya dua pemerannya Park Bo Young dan Park Hyung Sik.

Park Bo Young dan Park Hyung Sik bakal menjadi cameo dalam drama "Strong Woman Kang Nam Soon" yang merupakan sekuel dari "Strong Woman Do Bong Soon".

"Strong Woman Kang Nam Soon" memang akan menceritakan kisah dari sepupu jauh Do Bong Soon, Kang Nam Soon, yang memiliki kekuatan yang sama.

โ€œPark Bo Young dan Park Hyung Sik menerima tawaran untuk membuat penampilan spesial, dan mereka telah menyelesaikan syuting,โ€ kata tim produksi, seperti dikutip dari Soompi, Kamis (30/3/2023).

Sementara itu diketahui, drama "Strong Woman Kang Nam Soon" dibintangi oleh Lee Yoo Mi, Ong Seong Wu, Byun Woo Seok, Kim Hae Sook, dan Kim Jung Eun. Meski begitu belum diketahui pasti kapan drama tersebut akan tayang.

