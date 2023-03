SEOUL - Jun Ji Hyun dikabarkan akan segera comeback ke layar kaca, setelah vakum dari dunia akting selama 2 tahun. Kabarnya, dia digaet untuk membintangi drama Polaris.

IEUM HASHTAG membenarkan kalau sang aktris mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. "Dia mempertimbangkan dengan positif drama itu," ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Kamis (30/3/2023).

BACA JUGA: Jun Ji Hyun Tinggalkan Culture Warehouse setelah 1 Dekade

Jun Ji Hyun dikabarkan akan dipasangkan dengan aktor Kang Dong Won dalam drama tersebut. Hal ini terbilang menarik, karena Polaris berpotensi menjadi drama terbaru sang aktor setelah 20 tahun.

Serial Magic yang tayang pada 2004 merupakan drama terakhir yang pernah dibintanginya. Selama 2 dekade terakhir, dia lebih fokus di berbagai proyek layar lebar. "Drama itu salah satu proyek yang masih dipertimbangkannya," ujar perwakilan sang aktor.

Mengusung genre spy-romance, drama Polaris berkisah tentang agen mata-mata yang berusaha menemukan jati dirinya. Drama ini digarap oleh penulis skenario Jung Seo Kyung dan sutradara Kim Hee Won yang pernah berkolaborasi dalam Little Women.

Sekadar informasi, Jung Seo Kyung adalah penulis skenario yang sudah menghasilkan karya-karya besar, seperti The Handmaiden dan Mother. Sementara Kim Hee Won pernah menggarap drama Crash Landing On You dan Vincenzo.*

Follow Berita Okezone di Google News

(SIS)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.