JAKARTA - Pedangdut Nassar alias King Nassar membagikan kabar kurang menyenangkan. Melalui akun Instagramnya, pria 35 tahun itu mengumumkan bahwa kini kondisi kesehatannya tengah menurun.

Dalam unggahannya, mantan suami Muzdalifah itu bahkan membagikan fotonya saat menjalani perawatan di rumah sakit. Bahkan ia juga harus dipasangi infus dan diminta untuk beristirahat total.

"Akhirnyaaaaa,,,,suruh istirahat dulu sama Allahhhh,,, Ya Allahhhh jangan lama-lama yahhh,,,, engkau maha tau apa isi hati hamba ya Rabb,,," tulis Nassar, dikutip pada Sabtu (25/3/2023).

Lewat unggahannya, pelantun lagu Seperti Mati Lampu itu tampak mengharapkan doa baik pada seluruh followersnya. Dia mengaku ingin bisa kembali menghibur.

"I love you Allahhhhh minta Doanya yahhh semua sayang-sayang akuuuuuu,,,,,supaya aku bisa nga geol lagiiiiiiiii," tulisnya.

Akan tetapi, tidak diketahui pasti penyakit apa yang menyerang Nassar hingga harus berbaring di rumah sakit. Meski begitu, rekan-rekan sesama artis langsung membanjiri kolom komentar sang pedangdut dan menuliskan doa terbaik untuk kesehatan Nassar.

"Get well soon yaa KingNass," kata Denny Sumargo.

"Semoga cepat sembuhhh," ucap Rossa. "Lekas sehat, pulih, dan ceria kembali king," ungkap Kiky Saputri. "ndang waras (cepet sehat) king, biar bisa eksis lagi," tulis Inul Daratista.

